Quanti sono i cani e i gatti nelle case degli italiani?

Cani e gatti, ma non soltanto. Nelle case degli italiani vi sono anche rettili, pesci e uccelli: l'universo pet descritto dal report fornito da Assalco Zoomark e ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) evidenzia una "biodiversità" insospettabile. Oltre agli 8,3 milioni di cani, seguiti dai 7,9 milioni di gatti, abbondano rettili di ogni razza e provenienza (per un totale di quasi 1,5 milioni), mammiferi di piccola taglia (1,8 milioni) e uccelli ornamentali (quasi 13 milioni).

Ciò che conta è imparare a prendersene cura!



Che si tratti di cani, gatti o altri animali da compagnia, l'importante è imparare a prendersene cura e dar loro tutto ciò di cui hanno bisogno. È impossibile prescindere da alimenti tarati in base alle loro caratteristiche e dai principali prodotti dedicati alla salute degli animali. Per fortuna, sul web non mancano e-shop qualificati e affidabili, in grado di fornire quanto occorre a prezzi più che convenienti, alla portata di ogni padrone. La veterinaria di qualità online ha un nome preciso: Redcare è l'azienda che consente a tutti di prendersi cura dei propri animali da compagnia, offrendo articoli appositamente dedicati ad ogni singola specie. Negli ultimi anni, la crescente domanda da parte di un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo ha fatto sì che la medicina veterinaria si orientasse verso standard qualitativi particolarmente elevati, anche laddove un tempo dominavano atteggiamenti all'insegna della superficialità e dell'approssimazione. Gli animali sono parte integrante della vita di ognuno di noi e la cura della loro salute è un argomento che interessa a un numero crescente di persone. Redcare collabora con esperti del settore in grado di selezionare e proporre il meglio che vi sia sul mercato. Sullo shop online sono disponibili anche soluzioni per risolvere eventuali problemi di salute, quali carenze vitaminiche o nutrizionali, aggressività, infezioni, peso eccessivo e così via.

Il report di Assalco Zoomark



A parte i dati già forniti in apertura, ciò che sorprende di più è la presenza nelle case italiane di oltre 29 milioni di pesci ornamentali, suddivisi tra centinaia di specie diverse, sia mediterranee che provenienti dai mari tropicali. Un quadro che evidenzia ancor di più l'importanza della disponibilità di prodotti specifici pensati per i vari animali. A favorire l'incremento di animali da compagnia è stata anche la recente pandemia: l'ENPA ha stimato un aumento delle adozioni pari al 15% nel solo 2020. Dalle recenti indagini è emerso anche un netto cambiamento in termini di abitudini e concezione. Il 65% degli intervistati ha dichiarato come gli amici a quattro zampe siano fondamentali nel migliorare la qualità di vita degli anziani. Il 70% dei padroni, invece, ha affermato come contribuiscano ad abbassare lo stress causato dal lavoro e dagli impegni quotidiani, mentre il 67% ha evidenziato la loro capacità di insegnare ai bambini il rispetto per la vita e per la natura. L'obiettivo delle associazioni per la protezione e la salvaguardia animale è quello di favorire sempre più l'integrazione e l'armonia tra animali ed esseri umani , migliorando la comprensione da parte di questi ultimi nei confronti dell'universo animale.