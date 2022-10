La pet therapy entra in Psichiatria con Roy, Mia e gli amici a 4 zampe dell'associazione Kairos

Si chiamano Roy e Mia e sono due simpatici labrador di 8 anni: insieme alle loro proprietarie ed educatrici, Cristina Barbero e Zaira Micheli e ad altri amici a quattro zampe dell'Associazione torinese Kairos, si preparano a entrare nella struttura complessa di Psichiatria dell'Asl Vercelli per un progetto di pet therapy.

Presentato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il progetto prevede, nella fase di partenza, quattro incontri dedicati a sei pazienti ospitati nell'area verde attorno all'ospedale Sant'Andrea. Un'attività terapeutica che lo staff del reparto, guidato dal dottor Luca Tarantola, affianca ad altre iniziative avviate con l'obiettivo di favorire le occasioni relazionali, stemperare i comportamenti aggressivi e ridurre, di conseguenza, la necessità di far ricorso a forme di contenimento farmacologico nei confronti del paziente che si trovi ad affrontare una fase particolarmente acuta della malattia.

A illustrare il progetto, con Tarantola e la collega Silvia Ferraris, sono la manager Asl Eva Colombo, Barbero, Micheli ed Elisa Gabotti dell'associazione Kairos, il veterinario Asl Daniele Salussoglia e l'educatrice Alessandra Marchisio. Con loro anche Lorena Chinaglia, presidente dell'associazione Diapsi, che opera a stretto contatto con la struttura di Psichiatria.

L'obiettivo, ricordano dal fronte Asl, è quello di migliorare il percorso di cura, umanizzare i servizi sanitari portandoli il più possibile sul territorio. E questo in un momento molto complicato per quanto riguarda il benessere psichiatrico. «I dati 2022 – precisa Tarantola – vedono un incremento del 9% dell'attività della struttura rispetto al 2019; e le consulenze psichiatriche richieste in Pronto soccorso sono aumentate del 16%». Dall'esperienza covid, con il difficile periodo di chiusura degli ospedali alle visite, è nata l'idea di creare percorsi orientati a valorizzare la riabilitazione attraverso il linguaggio espressivo analogico, l'empatia, l'emotività.

Su questo fronte, i cani dell'associazione Kairos sono dei veri esperti. Non solo Roy e Mia, star della mattina, ma anche i meticci, i cani da caccia e i border collie del gruppo che, alle spalle, hanno una lunga esperienza nel settore. «Lavoriamo con i nostri cani, nostri nel senso che ci appartengono e vivono con noi, in varie situazioni e con livelli di complessità differenti – spiega Barbero – loro sono formati per questo tipo di attività e vengono periodicamente sottoposti a controlli medici e comportamentali perché il loro benessere è fondamentale».

Il progetto della pet therapy, che l'Asl potrebbe poi estendere ad altri reparti, si inserisce in un più generale quadro di umanizzazione della struttura di Psichiatria. «Abbiamo lavorato alla creazione di un ambiente il più possibile informale e ricco di stimoli che aiutino a stemperare reazioni aggressive e a favorire l'interazione anche tra i malati – spiega Ferraris -. E i risultati si vedono: ad esempio sono stati azzerati gli infortuni al personale del reparto. L'intervento dei cani, in particolare, è molto importante anche per noi sanitari: non dimentichiamo che, come gli umani, i nostri amici a quattro zampe hanno i neuroni specchio e che sono in grado di creare istintivamente reazioni emotive nelle persone, consentendo a noi clinici di avere ulteriori informazioni sui pazienti».