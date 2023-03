Cinema per non vedenti al Nuovo Italia

Cinema per normodotati, ipovedenti e non vedenti al Nuovo Italia di piazza Paietta. Mercoledì 22 marzo, alle 20,30, prima esperienza di un film con audiodescrizione: l'appuntamento viene organizzato dall'Unione Ciechi di Vercelli, con Rotaract e con la rassegna «Altre visioni» curata da Cristina Francese, responsabile degli eventi per il gruppo Movie Planet. La serata prevede l'ingresso a 3 euro e la proiezione della pellicola “A un metro da te", film del 2019 diretto da Justin Baldoni, I protagonisti sono due adolescenti, colpiti entrambi dalla fibrosi cistica, una malattia genetica che li costringe ad affrontare il rischio continuo di infezioni respiratorie. «Ci si può innamorare senza mai sfiorarsi?» è la domanda che guida lo svolgimento della storia.