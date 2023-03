Pomeriggio in giallo alla Mondadori: c'è Bruno Morchio

Pomeriggio in giallo alla Mondadori Bookstore di via Cavour. Alle 17.30 è in programma l'incontro con Bruno Morchio, presente in città per presentare il suo ultimo romanzo di ambientazione genovese, «La fine è ignota» (Rizzoli).

Mariolino Migliaccio, il protagonista, ha poco più di trent’anni e neanche un soldo. Grande amante del cinema americano, fa l’investigatore privato e, senza licenza né ufficio, riceve i clienti in un bar dei carruggi. Da quando sua madre – che faceva la prostituta – è stata uccisa da un cliente, Mariolino ha perso tutto, tranne l’infallibile fiuto. Conosce ogni angolo di Genova e sa rovistare nei posti giusti per svelare i segreti della città. Non è un caso che Luigi il Vecchio, boss che gestisce una casa di tolleranza travestita da centro benessere, lo abbia assoldato per cercare Liveta, una delle “sue ragazze” sparita chissà dove. Quando Mariolino si renderà conto che non è stato ingaggiato per cercarla ma per risolvere una grana ben più grossa dell’organizzazione criminale, sarà troppo tardi per tirarsi indietro. Attraversando i chiaroscuri di Genova, Morchio crea un nuovo indimenticabile personaggio. Tra vite in bilico ed esistenze a perdere, con lo sguardo piantato nell’orizzonte, questo detective degli ultimi non dimentica mai da dove viene.

L'incontro è aperto a tutti: a dialogare con l'autore sarà Renato Bianco, ex dirigente del settore Cultura del Comune e, a sua volta, scrittore.