«Dodici note - Solo», fa il bis: al Civico torna Claudio Baglioni

Torna Claudio Baglioni, domenica, sul palco del Teatro Civico per una nuova tappa di «Dodici note - Solo» il grande tour che vede l'artista romano ripercorrere la sua appassionante carriera, costellata di record e successi. Lo scorso anno, i biglietti per il concerto vercellese andarono esauriti in mezz'ora e, anche in quest'occasione, la città si prepara a vivere un evento di grandissimo richiamo.

Settantuno anni, più di sessanta milioni di copie vendute, dodici album registrati dal vivo e diciassette in studio, Baglioni è uno dei cantanti italiani trasversali alle generazioni, interprete di storie e sentimenti che fanno parte del vissuto di tutti.

Sul palco solo un pianoforte, adattato per uno spettacolo che si annuncia coinvolgente e ricco di suggestioni. Il tour di «Dodici note – Solo», dopo le prime 71 date sta proponendo il bis che si concluderà il 12 marzo: alla fine saranno 156 i concerti tenuti in 400 giorni da un artista che dimostra freschezza e capacità di tenere il palco invidiabili. E grandi progetti per il futuro: perché se è vero che «la vita è adesso», il domani riserva un grande show, in cui s'intrecceranno musica, luce, figura, gesto, azione e molteplici arti.