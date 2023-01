Cigliano: raccolte più di 1000 firme per fermare la demolizione della Scuola dell'Infanzia

Cigliano. - Il Comitato “Salviamo la Ortensia Marengo” presenta il rendiconto del suo lavoro: raccolte più di 1000 firme per fermare la demolizione della Scuola dell'Infanzia. Un risultato di tutto rispetto che nelle intenzioni dei promotori deve servire a far riflettere l’amministrazione ciglianese. Ieri mattina presso il Circolo della frazione Ronchi, due ex sindaci e alcuni consiglieri dell’opposizione hanno esposto le iniziative messe in atto. Al loro fianco Luigi Bobba deputato PD dal 2008 al 2018.

“Attraverso la raccolta firme – afferma Bobba- intendiamo raggiungere due obiettivi: sospendere l’abbattimento dell’Ortensia Marengo e chiedere l’intervento di una autorità tecnica indipendente per avere un quadro completo della stabilità dell’edificio. Sono stati 1043 i cittadini che hanno aderito al nostro invito, con ciò speriamo in un ripensamento della maggioranza. Inoltre ci sono perizie che parlano diversamente dall’ultima, illustrata durante un consiglio comunale, tra cui quella dell’ingegner Furno. Questa amministrazione – prosegue Bobba- si è sottratta al confronto, non partecipando al recente tavolo pubblico organizzato da Cigliano Futura. Consegneremo l’intera documentazione al sindaco, ai consiglieri comunali, al presidente della provincia di Vercelli Davide Gilardino, all’assessore regionale all'istruzione Elena Chiorino e al Prefetto Lucio Parente.”

Anna Rigazio, prima cittadina dal 2014 al 2019, sottolinea la presenza di nuovi elementi: "Abbiamo protocollato una dichiarazione di autotutela imperniata sul ritrovamento di documenti determinanti per la redazione di una verifica esauriente. Finora ignoranti in quanto dichiarati smarriti. Con questo materiale risulta anche infondato l’addebito di aver consentito l’accesso alla scuola senza i dovuti collaudi e le dovute cautele.

” Anche Giovanni Corgnati, sindaco dal 2004 al 2014 si allinea alle posizioni precedenti: -”Il progetto, recepito dalla giunta Perinotti, è stato ritenuto interessante. Durante la costruzione è emersa una porzione costituita da terreno di riporto. Si è reso necessario approvare una variante, formata dall’applicazione di micropali in ghisa, della lunghezza di 5 metri (vedi foto sotto - ndr), per stabilizzare l’area. Ritengo che ora il sindaco abbia gli elementi per ravvedersi.”

Luigi Bobba aggiunge: -”Per illustrare la nostra proposta avanzeremo un incontro con l’assessore regionale Elena Chiorino. Se permane la situazione attuale avvieremo altre azioni formali più incisive.”

Bruna Filippi, consigliere comunale rimarca: -”Ho sollecitato al sindaco una ponderazione atta a sospendere la delibera inerente il progetto preliminare e di procedere con una verifica super partes. E’ inspiegabile il motivo per cui non si sono seguite le direttive dell’Ingegner Furno riguardo al consolidamento dello stabile. Senza dimenticare i soldi spesi per le aule istituite nella Don Evasio Ferraris. Lavori non totalmente conclusi e ulteriormente prorogati.”-



Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Livio Autino: "Ho domandato, per ben due volte, un sopralluogo dell’Ortensia Marengo accompagnato dal direttore dei lavori e non ho ricevuto risposta. La parola è quindi passata ai ciglianesi per mezzo della raccolta firme, ed ha avuto un ottimo riscontro.”-

A questo punto si attendono gli sviluppi legati alle decisioni che adotterà la maggioranza.