Tour musicali (apprezzati) nelle Rsa del territorio

"E' un ospite della struttura in quanto sta seguendo una terapia riabilitativa essendosi rotto il bacino a causa di una brutta caduta e come ha detto lui "sono entrato orizzontale ma adesso sono ritornato verticale" . Noi non eravamo al corrente della sua presenza. E' stata una vera sorpresa. Ha fatto una performance grandiosa, nonostante da circa un anno non toccasse una chitarra. Una conseguenza praticamente immediata di questo incontro, essendo circolata la notizia, è stata l'offerta della Psych-Out Records, importante etichetta da sempre specializzata in vinile, di produrre un LP di un live d'epoca inedito dei Rogers. Non so se sarà fattibile poichè la quasi totalità dei live è già stata pubblicata a suo tempo, ma in ogni caso ci stanno ragionando"