Quinta Vox e Banda musicale di Confienza: i concerti di Natale

Dopo un biennio di attività limitate a causa della pandemia, il coro Quinta Vox di Vercelli torna con una fitta serie di appuntamenti dedicati al Natale, quest’anno in collaborazione con la banda di Confienza. Oltre alla partecipazione all’iniziativa Luci e Natale in Città, organizzata dal Comune e dall’Ascom di Vercelli, con l’animazione musicale itinerante per le vie del centro storico l’8 dicembre, il coro Quinta Vox e la banda di Confienza proporranno il concerto Holy Night, che unisce polifonia vocale e strumentale in un programma prettamente natalizio. I brani ripercorrono la tradizione e diversi generi trasmettendo, anche grazie ad arrangiamenti suggestivi, l’atmosfera sacra e festosa del Santo Natale.

Gli appuntamenti con il concerto Holy Night sono: domenica 11 dicembre, ore 15, chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Casalino; venerdì 16 dicembre, ore 21, chiesa di San Paolo a Vercelli; giovedì 22 dicembre, ore 21, chiesa di San Lorenzo, Confienza.

Il coro Quinta Vox, diretto dal maestro Marco Saveriano, nasce a Vercelli nel 2018 con l’idea di studiare ed eseguire brani del repertorio rinascimentale. Ha tenuto numerosi concerti, alcuni in particolare nelle abbazie di Sant'Andrea a Vercelli e dei Santi Nazario e Celso a San Nazzaro Sesia, e ha collaborato con l’associazione teatrale Tam Tam alla realizzazione di alcuni spettacoli.

Riprese le attività dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, ha oggi in programma un repertorio che, oltre alla polifonia vocale, prevede collaborazioni con ensemble strumentali. L’idea della banda musicale di Confienza nasce nel 1915 con l’intento di proporre musiche popolari ma, per motivi contingenti legati alla guerra, si concretizza effettivamente nel 1925. Le principali finalità sono l’attività didattica e la promozione musicale in ambito territoriale. Nel 2009 nasce - in seno alla banda – anche la “Banda storica della Guardia Nazionale 1849-61”, volta a commemorare il periodo risorgimentale, con una maggiore visibilità a livello nazionale. La banda musicale di Confienza è attualmente diretta dal Maestro Marco Saveriano, mentre la banda storica è diretta dal Maestro Mauro Tappa.