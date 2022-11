Non abbiamo solo Creato cultura, abbiamo scritto un pezzo di storia

BIANZE' - Letture, momenti di riflessione su temi importanti, scoperta di tesori locali che a volte vengono dati per scontati e poi lavoretti che hanno preso vita dalle manine di piccoli artisti in erba, più giochi di un tempo e non solo, per il gusto di stare insieme: l'appena concluso weekend di "Creando cultura" è stato tutto questo e anche molto di più, per la grande soddisfazione degli organizzatori.

Intenso è poi stato il sabato pomeriggio: alle 15 in piazza Libertà sono state inaugurate le due panchine volute dalla Consulta giovani una rossa contro la violenza sulle donne e una gialla per la lotta all'endometriosi. A introdurre la cerimonia di inaugurazione è stato Matteo Panizza, consigliere comunale e presidente della Consulta, il quale ha spiegato che "queste due panchine vogliono essere un simbolo, un modo per portare avanti una lotta per un futuro migliore per tutti quanti. Perchè ogni forma di violenza va combattuta". "Il weekend di Creando cultura è stato incentrato sulla lettura intesa come sapere, come conoscenza, per non rimanere all'oscuro su temi importanti che queste due panchine ci ricordano: la violenza che tante, troppe donne, ancora oggi subiscono e una malattia che spesso viene diagnosticata tardi con risvolti irreversibili - ha commentato Panizza - inoltre abbiamo voluto anche incentrare il fine settimana sulla storia, non solo come ricordo di momenti passati ma come il far parte della storia odierna e futura con segni tangibili: sono soddisfatto perché oggi non solo abbiamo Creato cultura ma anche scritto un pezzetto di storia".

Alla cerimonia hanno preso parte tante persone tra le quali il sindaco Carlo Bailo con al suo fianco il Presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, la dottoressa Paola Gallina del Centro antiviolenza del Cisas che ha colto l'occasione per spiegare come funziona il centro e qual è il suo obiettivo, Debora Dibin tutor referente territorio per la "Voce di una, la voce di tutte" che ha raccontato la sua esperienza di donna che ha scoperto troppo tardi di avere l'endometriosi. Non sono infine mancati rappresentanti della Protezione civile, della Pro loco e il capo dei Vigili Elena Gallo.