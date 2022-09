Una settimana al museo: il Mac come non lo avete mai visto prima

Dal 5 al 9 settembre torna, con alcune novità, "Una settimana al MAC", l’ultima settimana di vacanza prima del rientro a scuola. Le mattinate dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni si svolgeranno negli spazi del Museo Archeologico della Città di Vercelli, nella manica di Santa Chiara. Durante questi appuntamenti si cercherà di fare un salto indietro nel tempo nella storia di Vercelli ma soprattutto di vivere il museo con occhi diversi e da differenti punti di vista, grazie all’aiuto di alcuni graditi ospiti. Dalle ore 9 alle ore 12.30 ogni mattina si tratteranno argomenti diversi attraverso laboratori, sperimentazioni, rievocazioni e giochi, senza dimenticare di fare merenda insieme!

Il calendario degli appuntamenti per Una settimana al Mac prevede: lunedì 5, "In visita al Museo!" a cura dei Servizi Educativi del Museo Leone, per esplorare le sale, conoscere meglio lo spazio nel quale ci si sposterà per tutta la settimana imparando così a riconoscere gli oggetti e, mettendo in scena le storie che quest'ultimi possono raccontare; martedì 6: "English day!" a cura di Verena Broda, insegnante madrelingua inglese, per testare la conoscenza della lingua inglese, ma in modo molto divertente attraverso giochi, indovinelli e cacce all’indizio nascosto; mercoledì 7: "AcquerelliAmo!" a cura di Mariapaola Boschetti, acquerellista e disegnatrice, per imparare partendo da zero la tecnica dell’acquerello, per dipingere e creare effetti meravigliosi; giovedì 8: "Archeo Pop Up!" a cura di Brigitta Zunino, educatrice museale del Musli Torino per creare con carta, forbici e colla un sorprendente libretto pop-up; venerdì 9, "Questione di moda" a cura di Alice Tridico e Anais Corrain, volontarie del Servizio Civile Universale al Mac e al Museo Leone Vercelli, per scoprire il mondo della moda nell’antichità cimentandosi anche nella realizzazione di un personalissimo modello/figurino.

E’ possibile iscriversi alle singole mattinate oppure a tutta la settimana. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare è possibile chiamare il 348.3272584 o scrivere una mail a didattica@museoleone.it.