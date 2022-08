GreenLife: vanno in scena i profumi per il nostro benessere

Gli odori possono suscitare tante emozioni spesso abbastanza difficili da comprendere, prova di questo è il riflesso di chiudere delicatamente gli occhi per apprezzare meglio un profumo familiare.

Il mondo della cosmesi naturale ha colto appieno queste aspettative ed è ora in grado di proporre aromi sottili e altamente evocativi. Gli studi li hanno aiutati a comprendere meglio gli odori che ci fanno bene e agiscono positivamente sulle nostre emozioni.

Per dare la giusta importanza a questo universo intangibile ma così potente degli aromi, GREENLIFE propone per la prima volta a livello globale, la prima fiera con un percorso olfattivo, in grado di avvolgere i partecipanti in una nuvola di profumi evocativi.

L'olfatto è direttamente correlato alle emozioni; relax, nervosismo, gioia, calma... gli odori possono generare una moltitudine di sensazioni e reazioni, ma nonostante l'olfatto sia il senso più sensibile dell'essere umano, è anche il grande dimenticato dei sensi.

GREENLIFE avrà come obiettivo, quello di creare un equilibrio olfattivo tra emozioni e aromi, in modo che il consumatore abbia le chiavi del proprio benessere, anche se solo per la durata della fiera, e che ognuno possa ritrovare il proprio “piacere profumato”, anche se in un ambito collettivo.

In un mondo in cui il bisogno di evasione diventa un lusso necessario, il profumo può, mescolato ad altri sensi come l'udito o la vista, farci vivere incredibili esperienze sensoriali.

Odori e aromi sono, insomma, un meccanismo eccezionale per passare dal puramente sensoriale al veramente sperimentale ed esperienziale.

Se sei un produttore nei settori green, bio oppure fai parte della filiera collegata, GREENLIFE è il luogo ideale per esporre i tuoi prodotti per far conoscere questo ambito affascinante e sempre ricco di novità.

Per opzionare uno spazio espositivo, attraverso la piantina expo, durante GREENLIFE, nell'ambito di EXPOCASA devi semplicemente fare riferimento ai seguenti contatti:

GREENLIFE è organizzato da Nuvole a Torino

Sito web: www.greenlifefiere.it

