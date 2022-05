Rave a Caresana: 1000 persone occupano l'area della Cascina Gerbone. Denunce e controlli

Notte insonne per molti abitanti di Caresana ma anche di Pezzana e Prarolo, costretti a subire le conseguenze di un rave party. Tra le 500 e le mille persone si sono ritrovate nella zona della Cascina Gerbone, non lontano dal cimitero, riuscendo a evitare controlli e - visto il numero - rendendo di fatto impossibile alle forze dell'ordine procedere allo sgombero dell'area.

Alle 3,30 di notte diversi abitanti della zone più vicine ancora lamentavano l'impossibilità a prendere sonno a causa della musica sparata a tutto volume.

«Ero presente insieme alle forze dell'ordine - ha precisato il sindaco di Caresana. Claudio Tambornino, rispondendo alle lamentele dei concittadini -: ma, a fronte di 500 persone, 20 tra carabinieri, poliziotti e finanzieri hanno fatto il massimo che potevano per rimandarli a casa. Solo che non è stato possibile fronteggiare una mole così ingente di persone se non contenendoli e controllando che la serata non finisse in tragedia».

Nel corso della nottata e della giornata di domenica, comunque, molti dei partecipanti, per lo più provenienti dalle province di Torino e Milano, dalla Francia e dalla Svizzera sono stati identificati dai carabinieri di Vercelli, intervenuti con i colleghi di Alessandria e Novara e della Polizia: l'area è stata delimitata e sono state effettuate numerose perquisizioni e alcune denunce per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Nel corso del pomeriggio di domenica, i partecipanti hanno iniziato a defluire e sgomberare l'area.