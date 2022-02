I Three Quarters vincono il “Best Italian Show” di musica celtica

Prestigiosa affermazione, per l’ensemble Three Quarters, di Vercelli, formazione musicale composta da Anna Vella, Marco Medicato e Mino Pareglio che, con la collaborazione della danzatrice Asia Bosio, si sono aggiudicati il titolo “Best Italian Show” di musica celtica al Festival MC Music Awards, creato dal primo portale di musica Celtica in Italia.

I vercellesi hanno imparato a conoscere i Three Quarters nel corso del concerto in streaming organizzato dall'ufficio Cultura del Comune di Vercelli, sul palco del Teatro Civico di Vercelli, in occasione della festa di San Patrizio del 2021. Un evento voluto in modo particolare dall'assessore Gianna Baucero, attenta studiosa e conoscitrice del mondo anglosassone. Proprio grazie a quell'esibizione, il gruppo vercellese si è affermato in un concorso internazionale al quale i Three Quarters hanno partecipato insieme ad altri 33 progetti provenienti da Italia, Belgio, Germania e Irlanda. A fare da palcoscenico virtuale per le esibizioni è stato ill primo portale di Musica Celtica in Italia “MC Music Award” nato per diffondere in Italia la cultura musicale celtica. Un obiettivo perseguito mettendo in comunicazione artisti, band, riviste e fans del genere musicale.

Il Festival MC Music Awards, nato con il desiderio di creare un ponte tra gli artisti e il loro pubblico, forzatamente separati a causa della pandemia, ha dato vita, alla seconda edizione del prestigioso concorso, a un evento interamente in streaming.

Il gruppo Three Quarters, su invito degli organizzatori del concorso internazionale che si è articolato in quattro momenti denominati Round musicali per tutto il 2021, ha partecipato con il video diffuso nel marzo 2020 dal Teatro Civico cittadino su iniziativa del Comune Vercelli. Dopo aver superato quattro rounds eliminatori grazie ai voti del pubblico e della giuria, i Three Quarters, sono giunti in finale con ben cinque nomination per altrettante categorie, e, a seguito della Finalissima del 12 febbraio, si sono aggiudicati il titolo “Best Italian Show” di musica celtica eseguendo un vasto repertorio di danze irlandesi quali reel, jigs, hornpipes impreziosito dalla vivace animazione della danzatrice Asia Bosio. Un lusinghiero traguardo quindi per i vercellesi “Three Quarters” approdati con successo alla musica irlandese, dopo un lungo percorso e numerose esperienze nell’ambito della musica tradizionale dell'area "celtica" europea e in particolare franco piemontese.