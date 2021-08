Torna Maratona Rock: 14 band e Valerio Scanu come guest star

Quattordici gruppi, musica a volontà, l'omaggio a Franco Battiato e un ospite atteso: Valerio Scanu.

Domenica 5 settembre, a partire dalle 16.30 nella piazza Antico Ospedale, nuova edizione della Maratona Rock, curata dall’Informagiovani del Comune di Vercelli in collaborazione con enti e associazioni del territorio. L’edizione sarà intitolata a Franco Battiato, l’autore e interprete recentemente scomparso.

A presentare la giornata, in Comune, sono, l'ideatore Tony Bisceglia, l'assessore agli Eventi Mimmo Sabatino e Giuseppe Garavana, giovane talento musicale vercellese che, con l'associazione Minuetto, ripropone anche quest'anno l'appuntamento musicale.

«Vogliamo far tornare i giovani a suonare, riallacciare un legame con i gruppi del territorio che amano e fanno musica», dice Bisceglia, ricordando lo spirito con il quale la manifestazione era nata, nel lontano 1993. Anche per questo la locandina della rassegna è costituita da un'illustrazione che Francesco Leale aveva ideato per la terza edizione ed è pubblicata sul sito dell’Informagiovani, vercelligiovani.it.

L’evento coinvolge 14 gruppi musicali, che si esibiranno per venti minuti ciascuno sul palco che ha ospitato la rassegna estiva, allestito in piazza Antico Ospedale. Al passaggio tra un gruppo e l’altro verranno accuratamente sostituiti o sanificati strumentazione comune e microfoni, mentre gli strumenti personali saranno curati dai singoli partecipanti.

Per rispettare l’attuale normativa in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19, il pubblico potrà accedere allo spazio soltanto con il green pass e sarà accompagnato alle postazioni a sedere per il mantenimento della distanza. Oltre al personale di servizio, un gruppo di giovani che svolgono il servizio civile presso il Comune di Vercelli ed enti partner aiuteranno a seguire l’evento rispettando le norme di sicurezza. Non occorre prenotare né restare tutta la giornata a seguire le esibizioni ma, raccomandano dal Comune, è essenziale restare seduti per tutto il tempo della presenza alla manifestazione.

«Come nella tradizione della Maratona Rock – dice l’assessore Sabatino – chiude la serata con alcuni brani musicali un ospite, grazie all’associazione Minuetto: la guest star 2021 sarà Valerio Scanu, che si esibirà intorno alle 22.15».

Prima di Scanu il palco sarà per Citizens, Do di petto, Gaelle, The Eye Skull Grunge, 4URockband, Radio, Jekos, Reborn, Distonic Funk, Sportless Mind, TinBlues Band, Mono Locale, Philleads, Gara Band.

«Pur con tutte le attenzioni del caso, e secondo le linee guida già seguite per la rassegna estiva sugli spettacoli dal vivo – fa sapere in una nota il sindaco, Andrea Corsaro – con questo evento che vede la partecipazione di numerose band musicali si vuole dare spazio ai giovani per consentire loro di riprendersi, in sicurezza, uno spazio di condivisione come solo la musica sa fare».

«Si tratta – aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili, Emanuele Pozzolo – del format della Maratona Rock, ideato a Vercelli negli anni ’90 da Tony Bisceglia, con 16 edizioni successive. I gruppi che hanno manifestato interesse a partecipare sono presentati in un’apposita sezione dedicata alla Maratona Rock del sito Vercelligiovani, in modo da promuovere la band musicale anche per altri eventi»

