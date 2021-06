Emmanuel Tjeknavorian e Giulia Rimonda riportano al Civico la grande musica

Il Concerto di Emmanuel Tjeknavorian e Giulia Rimonda apre il progetto Music Tandem all’interno del Viotti Festival della Camerata Ducale. Music Tandem è un progetto realizzato grazie al contributo della Fondazione della Compagnia di San Paolo attraverso la selezione del bando “VIVA. Sostegno all’offerta culturale estiva nei territori” e mette in connessione la produzione e programmazione culturale in ambito musicale con il patrimonio storico ambientale dei luoghi che attraversa.

All’interno del Viotti Festival, il progetto un programma di 8 concerti che si terranno in diversi luoghi a Vercelli e che coinvolgono giovani talenti.

Si parte, appunto con "Destini incrociati: grande ritorno al Civico per Emmanuel Tjeknavorian e Giulia Rimonda".

Era il 1° febbraio di un anno fa, ma pare sia trascorso un secolo: da quando il talento eccezionale di Emmanuel Tjeknavorian, ospite del Viotti Festival, aveva incantato un Teatro Civico strapieno: da allora il mondo intero è stato scosso fin dalle fondamenta. Ma oggi, finalmente, si torna a guardare al futuro, ed è bello riprendere proprio da dove ci si era interrotti, magari aggiungendo quel tocco in più di novità e di freschezza. È questa la storia, semplice ma tutt'altro che banale, che riporterà sabato 19 giugno al Teatro Civico di Vercelli (ore 20) Emmanuel Tjeknavorian e Giulia Rimonda, accompagnati dall'Orchestra Camerata Ducale, per un concerto che si preannuncia impossibile da dimenticare, sia per il suo significato simbolico sia per i suoi contenuti musicali.

Tjeknavorian sarà a Vercelli in una veste diversa: oltre che fantastico violinista, infatti, è anche un eccellente direttore d'orchestra, e sarà questo il suo ruolo nel concerto vercellese. A essere diretta da lui sarà la seconda “stella” della serata, ovvero Giulia Rimonda, che al Civico è di casa: qui ha debuttato giovanissima, qui ha suonato in più occasioni e qui, oggi, pone un altro tassello nella sua rapidissima scalata verso le vette del concertismo internazionale. Lo stesso Tjeknavorian, davvero ineguagliabile non solo per doti musicali ma anche per disponibilità, aveva preannunciato il progetto di un concerto con lui a dirigere Giulia Rimonda. Era stato quando, in pieno lockdown, intervistato dalla stessa Giulia nel suo format Note a più di pagina che ha avuti migliaia di visualizzazioni su YouTube, aveva espresso il desiderio di tornare a Vercelli quanto prima.

Una promessa che è stata mantenuta, e che porterà agli spettatori del Civico un programma all'altezza di ogni aspettativa: sul Concerto n.2 di Prokof'ev e sulla Sinfonia n.4 op.60 di Beethoven, infatti, si potrebbero scrivere pagine su pagine... ma basta sottolineare che l'ascolto va al di là di ogni possibile descrizione. Una star già consolidata e un'altra che si appresta a diventarlo, un luogo unico, un progetto che si traduce in realtà, ma – prima di tutto – il tanto atteso e sospirato ritorno alla musica dal vivo: sabato 19 giugno ha tutte le carte in regola per essere una serata memorabile per la cultura vercellese.

Il concerto - inizialmente previsto per le 19 - viste le recenti disposizioni che rimuovono il coprifuoco è stato posticipato alle ore 20. Per essere sicuri di non mancare, occorre prenotare il proprio posto occorre al Viotti Club - via Galileo Ferraris 14, Vercelli (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.30, sabato dalle 14.30 alle 17.30) scrivere a biglietteria@viottifestival.it o telefonare al 329 126 0732.