Cri, raccolta alimentare sabato 26 giugno

Sabato 26 giugno il Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana parteciperà a una grande Raccolta Alimentare organizzata dal Comitato Cri Regionale del Piemonte.

Il Comitato di Vercelli ringrazia l’Ipermercato Carrefour Tangeziale Ovest, nelle persone del direttore Luigi De Cicco, del capo reparto Carlo Manzato e del responsabile Stefano Picco, che ha accolto l’iniziativa con entusiasmo e ha concesso ai volontari uno spazio in galleria dove raccogliere i viveri dalle 8.30 alle 19.30.

I volontari chiederanno ai clienti del supermercato di contribuire all’iniziativa benefica attraverso l’acquisto di prodotti non deperibili come pasta, riso, pelati, tonno, biscotti, alimenti per l’infanzia.

Il tutto verrà quindi distribuito alle persone che Croce Rossa Comitato di Vercelli giornalmente assiste.

Ormai da molti anni il servizio di “distribuzione viveri” alle persone in difficoltà rientra tra le importanti attività socio-assistenziali della Cri, a dimostrazione che Croce Rossa Italiana non è soltanto soccorso in ambulanza, ma molto di più.