"The virtual show exhibition of motorcycles": è il giorno della premiazione

Appuntamento alle 16, sulla pagina Facebook del Cnos Fap Vercelli (CLICCA QUI) per "The virtual show exhibition of motorcycles", evento organizzato dagli allievi di terza e quarta Automotive del centro di formazione professionale Don Bosco di Vercelli.

Un concorso al quale si partecipa inviando foto e video a tema motociclistico. Oltre agli allievi hanno aderito anche ex allievi e docenti per un totale di circa 100 concorrenti dai quali sono stati selezionati una cinquantina di finalisti. Come è abitudine di Flavio Ardissone l'evento ha coinvolto didatticamente i ragazzi che lo hanno creato tramite un’unità di apprendimento relativa al marketing ove sono confluiti i saperi di diverse discipline quali lingua italiana e inglese, informatica e meccanica.

La premiazione si svolgerà in diretta streaming e sarà visibile sulla pagina Facebook CnonFapVercelli sabato 29 maggio 2021 a partire dalle ore 16.

La Giuria è composta da 4 illustri fotografi legati al mondo di Don Bosco per diversi motivi: Andrea Cherchi, Alessio Pozzato, Fabrizio Carrubba e Andrea Mangano. E’ prevista anche la possibilità di esprimere un giudizio popolare attraverso un link pubblicato sulla pagina fb e instagram del Cnos di Vercelli.

E’ importante evidenziare che l'evento ha una connotazione speciale. Infatti è stato coinvolto in qualità di testimonial il famoso motociclista Vanni Oddera che svolge un’attività di mototerapia a favore dei bimbi ricoverati negli ospedali, e che, nell'occasione, ha coinvolto l'Asl di Vercelli e in particolare il reparto di pediatria dell’ospedale Sant'Andrea con tutto il personale medico e paramedico guidato dal dottor Gianluca Cosi e dalla caposala Michela Braghin. Durante la diretta è previsto anche l’intervento dello scrittore vercellese Simone Sarasso autore del libro «65 La mia vita senza paura", biografia di Loris Capirossi.

«L'evento - spiegano da Cnos Fap - ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vercelli.Un particolare ringraziamento a: Dario Pizzuto collaboratore di Vanni Oddera, a Paolo Pomati, agli sponsor che hanno contribuito alla formazione del montepremi: ABC Motors di Bianzè, Racing Shop di Borgosesia, Nuova Sacar di Caresanablot, Ufficio Stile di Fabio Mosca, bar Sottosopra di piazza Pajetta, distributore Tamoil tangenziale ovest, Colorificio Tressoldi».

Un ringraziamento speciale va ai formatori Angela Zuccarello, Protti Denis, Carlo Michelone, Luca Albus e Alberto Bonino. Gli allievi Nappo Michael, Gabriel Borghi, Fabio Nobile, Andrea Conte, Simone Chioda Marco Torchio membri della redazione del tg cnos e della Don Bosco Production’s. Gli allievi del corso di meccanica Ingui Stefano,Dario Candeo, Pirro Giulio, Ardiani Lorenzo, Negro Gianluca Fabio Spinello. Patrizio Bertola, Cesare Rinaldi della Gallo Artigrafiche, Moto Club Vercelli, Paolo Ignetti di vercelliweb.tv e tutti gli organi di stampa che hanno dato risalto all’iniziativa. La sfida è raggiungere le circa 7000 visualizzazioni ottenute durante l’ultima diretta.