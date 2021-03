Alla livornese Nicole Cena la fascia di Miss Grand Prix on the web

E’ di Livorno Ferraris, la nuova Miss Grand Prix on the web.

Si chiama Nicole Cena, ha 16 anni, frequenta il liceo scienze umane, è tifosa del Torino, sogna di fare il medico, e martedì sera ha sbaragliato la concorrenza di un centinaio di pretendenti al titolo provenienti da tutta Italia per partecipare al contest social promosso dalla “Claudio Marastoni”, agenzia che da più di trent’anni organizza il concorso nazionale di Miss Grand Prix.

«Stanotte ho faticato a chiudere occhio – rivela la neo miss –: subito dopo la diretta instagram, sono stata subissata di messaggi cui ho risposto fino all’una e mezza poi sono crollata. Il risveglio è stato ancora più dolce, non me l’aspettavo, sono felicissima».

Nicole succede nell’albo d’oro del concorso (istituito lo scorso anno, in regime di lockdown, per l’impossibilità di sfilare in presenza) alla modella toscana Alessia Logli. Come lei, Nicole accede direttamente alle finali nazioni di Miss Grand Prix, in programma sul lungomare di Pescara a inizio agosto.

«Il sogno nel cassetto è quello di lavorare nel campo dello spettacolo o della moda. Dopo il liceo mi iscriverò a medicina perché è comunque giusto continuare a studiare coltivando un’alternativa che mi sarà utile più avanti negli anni. Per ora mi godo questo titolo e faccio già il conto alla rovescia per le finali di Pescara», aggiunge.

Finali che si terranno in presenza. Lo staff della “Claudio Marastoni” ha infatti già dato prova di efficienza organizzando lo scorso anno quello che di fatto è stato l’unico concorso di bellezza svoltosi dal vivo nel 2020.

«Speriamo che questo periodo di lockdown finisca presto – aggiunge Nicole – C’è voglia di respirare normalità, di tornare ad abbracciare gli amici».

Tifosa del Torino, legatissima al suo paese natale («Ma sogno di vivere a Milano», aggiunge), Nicole è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram conta infatti migliaia di follower.

«Passo molto tempo sui social, ma non disdegno di fare attività sportiva. Amo prendermi cura della mia persona. Non ho attrici, cantanti o influencer cui ispirarmi, preferisco essere me stessa», conclude la neo Miss.