La certificazione Certilingua a tre allieve del Lagrangia

Eccoci qui a congratularci nuovamente con le allieve dell’Istituto Lagrangia che, grazie all’ottima preparazione scolastica ricevuta, hanno saputo ancora una volta conquistare posizioni di prestigio in ambito accademico, grazie alla certificazione Certilingua, davvero speciale e ambita, ottenuta nell’anno 2020 da soli 11 candidati in tutto il Piemonte di cui ben tre appartenenti al nostro Istituto.

Con il supporto e l’incoraggiamento delle Docenti Jolanda Monti per la lingua Inglese, Maristella Marotta per la lingua Spagnola e Paola Bortolaso responsabile del Progetto, Da Campo Gaia Pia, Garofalo Laura e Santoro Federica, diplomatesi al Liceo Linguistico, hanno conseguito questo brillante risultato.

Si tratta di un attestato di eccellenza per competenze plurilingui e competenze europee/internazionali rilasciato dall’Amministrazione scolastica, nella figura dell’Ispettrice Centolanze, responsabile del Progetto a livello regionale. Esso offre alle scuole che abbiano attivato un sistema di istruzione plurilingue, progetti internazionali, programmi di scambi gemellaggi, un incentivo e un’occasione per distinguersi, facilitando l’accesso ad università straniere o al mondo del lavoro in ambito internazionale;

I requisiti per ottenere tale certificazione sono: padronanza di almeno due lingue straniere a Livello B2, aver utilizzato con profitto tali lingue in uno o più corsi CLIL e aver preso parte a opportunità formative a dimensione europea, dando prova di capacità interculturali. I partecipanti si mettono poi in gioco redigendo una relazione in lingua straniera.

Ma lasciamo la parola alle allieve stesse….

GAIA PIA DA CAMPO: Scrivere la relazione sul soggiorno studio di due settimane in Gran Canaria, all’interno del progetto Certilingua, è stato introspettivo. Ripensare alla mia esperienza, mi ha fatto riflettere sulle nuove amicizie che ho stretto, il diverso stile di vita che ho conosciuto e, non da ultimo, riflettere sulla scelta riguardante i miei studi universitari e un possibile lavoro futuro. Credo che partecipare al Certilingua, sia una possibilità per ogni studente di guardare all’interno di se stesso cercando di capire in che modo e quanto un’esperienza di studio in un altro Paese possa cambiare e incidere su ognuno di noi. Ripercorrendo la mia esperienza di studio e soggiorno in Spagna, per la stesura della relazione, ho capito quanto quest’esperienza mi abbia aiutata a comprendere meglio me stessa, le mie aspirazioni e a vedere la mia futura vita personale e lavorativa in una dimensione veramente “europea”. Spero che tanti studenti siano invogliati ad acquisire una buona competenza linguistica in più lingue straniere e ad affrontare un’esperienza di studio e soggiorno all’estero, sia per consolidare le proprie conoscenze linguistiche che per viaggiare all’interno di se stessi.

LAURA GAROFALO: Ho apprezzato l’invito da parte delle Prof.sse Monti e Bortolaso a partecipare al progetto CertiLingua. Avendo recentemente terminato il liceo linguistico, infatti, l’ho trovato molto utile, specialmente perché è congruo alle materie del mio indirizzo scolastico. Inoltre, trovo che sia un modo efficace per raccontare le proprie esperienze al di fuori dei confini del nostro Paese, nel mio caso in Inghilterra, e per rendersi conto dell’importanza che la conoscenza di diverse lingue e culture straniere ha in un contesto internazionale diversificato, ma al tempo stesso ricco di elementi comuni. L’Attestato che viene rilasciato dopo la partecipazione al progetto è stato per me un valore aggiunto al Diploma, in quanto ha confermato gli obiettivi e le competenze linguistiche raggiunti alla fine del mio percorso scolastico. È un progetto che consiglio a tutti gli studenti in possesso di certificazioni linguistiche di livello B2 e che hanno maturato un’esperienza di studio in un Paese europeo poiché è motivo di arricchimento e valorizzazione all’interno della propria carriera scolastica che potrebbe rivelarsi utile nel futuro.

FEDERICA SANTORO: Aver acquisito la certificazione CertiLingua non è solo un raggiungimento molto importante dal punto di vista accademico, ma anche dal punto di vista di apertura e connessione all’Europa e al mondo che ci circonda. Questa certificazione non solo attesta la mia conoscenza delle lingue straniere ma anche la mia competenza e responsabilità, quindi ne sono particolarmente onorata. Credo che dare quest’opportunità ai ragazzi dell’ultimo anno della scuola superiore sia, tra le altre cose, anche molto appagante dato che tutto il duro lavoro di apprendimento viene riconosciuto e premiato.

Il grande interesse per queste certificazioni esterne evidenzia che i Diplomi di Scuola Secondaria di II grado rilasciati dalle scuole hanno la necessità di essere accompagnati da documenti che attestino le competenze plurilingui e le competenze europee /internazionali degli studenti.