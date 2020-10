Siamo genitori, nonni, lavoratori, siamo cittadini ciglianese arrabbiati

Riceviamo e pubblichiamo.

Siamo mamme e papà. Siamo nonne e nonni. Siamo lavoratrici e lavoratori. Siamo, prima di tutto, cittadine e cittadini ciglianesi. Siamo delusi ed arrabbiati. Siamo stufi di risposte mai arrivate. Siamo stanchi di continue bugie. Siamo amareggiati per affermazioni irresponsabili.

Perché vede, caro sindaco, affermare che “in un paese non ci sioccupa soltanto della scuola” vuol dire non pensare al futuro.Vuol dire non occuparsi dei bambini, vuol dire non pensare allefamiglie, vuol dire non preoccuparsi per i lavoratori, vuol dire nonpensare neppure alle attività commerciali che, con i bambini ciglianesi nelle scuole dei comuni limitrofi, avranno anch’esse undanno.E poi, ci permetta sindaco Marchetti, oltre a conteggiare le firme ead affermare che “non hanno nessun valore”, vi siete mai occupatidi altro, a parte cambiare continuamente assessori?

Il parco giochi non è scuola, ma continua ad essere indisponibile. La cultura non si fa soltanto a scuola, ma la sua amministrazione non permette neppure alle tante associazioni del nostro territoriodi usufruire dei locali comunali per organizzare iniziative culturali.

Il centro sportivo non è scuola, ma è fuori servizio da dodici mesi.L’educazione non si apprende unicamente a scuola, ma lei e la suaamministrazione continuate ad essere un pessimo esempio. Ha dichiarato di essere un uomo debole e di non volersi dimettere.

Vede, Marchetti, fare il Sindaco non è un mestiere per tutti, lei sta amministrando male il nostro paese, il nostro bene comune, e hadimostrato, a più riprese, di essere inadatto ed impreparato. Adesso é davvero arrivato il momento di fare un passo indietro perché l'unica cosa che ha fatto, in questo anno e mezzo, é statodistruggere il paese che voleva rinnovare.