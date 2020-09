Palio dl'Urmon, la festa punta sulla gastronomia

La 35esima edizione del Palio dl'Urmon, per quest'anno, non sarà giochi e carriola, ma si concentrerà sulla gastronomia. In questo periodo, a dir poco particolare, il Palio sarà in piazza con il suo stand gastronomico il 4 settembre dalle 18.30 alle 21, il 5 dalle 11,30 alle 14 e dalle 18,30 alle 21, mentre il 6 settembre sarà in funzione dalle 11.30 alle 14. In questi orari, verranno consegnati in modalità "da asporto" cotechino e salame della duja.

Chi invece volesse vedere il trofeo che si assegna al vincitore della corsa, può recarsi in via Garibaldi, 12 a Robbio.

E se c'è nostalgia del Palio e delle bandierine colorate appese in ogni dove in paese, si attenderà l'appuntamento della 36esima edizione, nel 2021, davanti a un buon cotechino o un buon salame della duja. Il prossimo anno sarà festa ancora più grande.