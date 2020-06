Cerutti chiude lo stabilimento di Vercelli: 173 esuberi

La Cerutti annuncia la chiusura dello stabilimento di Vercelli: 173 i lavoratori dichiarati in esubero. Una nota dell'aziende precisa che «Lo scoppio della pandemia covid-19 ha interrotto l’implementazione di un articolato progetto di riorganizzazione e ristrutturazione del Gruppo Cerutti, che era stato delineato a fronte delle manifestazioni di interesse ricevute da importanti operatori industriali internazionali e che era stato lungamente dibattuto e approfondito con gli stessi nei mesi precedenti».

L'annuncio è stato dato venerdì mattina ai sindacati: per la Società Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.P.A. e Cerutti Packaging Equipment S.p.A verrà presentata una procedura di pre-concordato al competente Tribunale di Vercelli. «La storia e il rapporto tra Gruppo Cerutti e le organizzazioni sindacali si sono sempre sviluppati con reciproco rispetto e collaborazione, nella ricerca delle migliori soluzioni da adottare a favore dei lavoratori e delle loro famiglie. Anche in un momento così difficile, il Gruppo e i suoi azionisti non mancheranno di proporre e coltivare tutte le possibili iniziative per rendere meno doloroso il cambiamento che si prospetta», si legge in una nota dell'azienda.

La crisi della Cerutti si trascina da anni, con importanti conseguenze occupazionali sul territorio e con il progressivo passaggio dai 625 dipendenti agli attuali 288 tra gli stabilimenti di Vercelli e Casale: una riduzione di organico attuata attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e prevalentemente attraverso il raccordo alla pensione.

Per quanto riguarda il futuro di Casale, invece, l'azienda ha annunciato la creazione di una NewCo che occuperà 125 dipendenti. In giornata sono in programma le assemblee dei lavoratori. Una vera doccia fredda dopo che, solo pochi mesi fa, l'orientamento aziendale sembrava essere del tutto opposto con il mantenimento della sede operativa di Vercelli e l'utilizzo di Casale come sede per gli uffici.