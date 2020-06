Chiusura della Cerutti: interrogazione parlamentare

Riceviamo e pubblichiamo.

Sulla chiusura della Cerutti Italia Viva ha chiesto un intervento della parlamentare Silvia Fregolent che presenterà a Montecitorio una sua interrogazione. La chiusura delle officine meccaniche Cerruti a Vercelli e il conseguente esubero di 163 dipendenti è una sconfitta della politica su cui occorre riflettere. Nonostante la disponibilità dell'azienda e l'impegno dei sindacati non è stato infatti possibile individuare soci, anche stranieri, per rilanciare l’impresa.

In questa situazione, aggravata dall'emergenza Covid, sarebbe stato opportuno un maggiore coinvolgimento della Regione Piemonte per individuare soluzioni anche transitorie per salvaguardare l'attività ed i livelli occupazionali di una società storica.

É altrettanto necessario che il governo e i ministeri competenti si attivino per risolvere la crisi: la politica degli annunci può essere più letale dell'emergenza sanitaria. Per queste motivazioni e con queste finalità presenterò una interrogazione a Montecitorio.