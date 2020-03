Rapina il Penny. Fermato con la merce rubata, aggredisce il sorvegliante: "Ti ammazzo"

Fermato dal sorvegliante dopo il furto di alcuni prodotti, ha dato di matto, aggredendo il vigilante a calci e sputi e minacciandolo di morte. E, anche all'arrivo delle forze dell'ordine, si è mostrato molto aggressivo, facendo faticare non poco gli agenti che, alla fine, lo hanno arrestato per rapina.

Serata difficile, quella del 3 marzo, fuori dal Penny Market.

A far scattare l'allarme, verso le 19, una telefonata giunta alla Sala Operativa della Questura, in cui si segnalava un’aggressione in corso da parte di un cliente nei confronti dell’addetto alla sicurezza del Penny.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti notavano all’ingresso dell’esercizio commerciale un giovane che minacciava verbalmente l’addetto alla sicurezza con frasi del tipo “…Io ti ammazzo… Ti rompo il naso… Ti sgozzo… Tanto non finisce qui perché domani ritorno…”., cercando il contatto fisico con lo stesso.

Con non poca fatica, gli agenti hanno immobilizzato il giovane, riuscendo a farlo salire sull’autovettura di servizio. Dalle dichiarazioni dell’addetto alla sicurezza, poi, è stato possibile ricostruire l'accaduto: l'uomo ha raccontato che, poco prima, aveva notato il giovane che, con fare sospetto, si aggirava tra le corsie, impossessandosi e celando all’interno del giubbino che indossava, alcuni prodotti. Il giovane, seguito a vista dall’addetto alla sicurezza, si era poi recato alla cassa per pagare solo parte della merce e, una volta superate le barriere antitaccheggio, era poi stato fermato.

Vistosi braccato, prima aveva iniziato a spintonare l’addetto alla sicurezza, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, e successivamente lo aveva aggredito, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Accompagnato in Questura, l’uomo, marocchino 21enne già noto alle Forze dell’Ordine per i numerosi precedenti in materia di reati violenti e contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza per il reato di rapina e, su disposizione del Pubblico Ministero, associato alla locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.