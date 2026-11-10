TEATRO NO LIMITS: lo spettacolo dal vivo accessibile nei teatri del Piemonte

Nell’ambito della propria linea strategica dedicata all’accessibilità, la Fondazione Piemonte dal Vivo rinnova l’adesione e il sostegno a Teatro No Limits, il progetto realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, il Dipartimento Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna (Campus di Forlì) e la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Sul territorio regionale l’iniziativa promossa da Piemonte dal Vivo si sviluppa in stretta collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

Da novembre 2026 ad aprile 2027, le rappresentazioni audio-descritte tornano a viaggiare attraverso il Piemonte, raggiungendo otto città e altrettanti teatri del territorio: Casale Monferrato, Ovada, Pinerolo, Vercelli, Varallo, Asti, Tortona e Savigliano. Tutte le 19 repliche in cartellone sono programmate in orario serale alle ore 21.

Il cartellone 2026/2027

La nuova stagione apre il sipario martedì 17 novembre 2026 con un doppio appuntamento:

• Lisistrata (produzione Teatro Carcano): in scena al Teatro Municipale di Casale Monferrato, il celebre testo di Aristofane è proposto nella regia di Serena Sinigaglia con protagonista Lella Costa. Ambientata in un’Atene svuotata degli uomini al fronte, la commedia affronta con travolgente comicità una questione terribilmente seria: come fermare un conflitto infinito. Le donne scelgono l'arma paradossale dello sciopero del sesso, opponendo al collasso e alla violenza la forza del desiderio e riscoprendo la «grammatica dell’amore».

•OLTRE. Come 16+29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande (produzione Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria): in scena il 17 novembre al Teatro Dino Crocco di Ovada, per poi fare tappa a Pinerolo (21 novembre 2026) e ad Asti (17 marzo 2027). L'opera ripercorre la drammatica vicenda del volo 571 dell'aeronautica uruguaiana, precipitato sulle Ande nel 1972. Nato dall'incontro a Montevideo delle autrici Fabiana Iacozzilli e Linda Dalisi con i superstiti, il lavoro trae linfa da testimonianze dirette e documenti d'epoca per comporre una meditazione profonda sui limiti estremi dell'umano, sulla memoria e sulla tenacia dei legami comunitari.

Il percorso prosegue nei primi mesi del 2027 con altri quattro titoli: Ditegli sempre di sì, classico della commedia eduardiana in scena a Casale Monferrato (19 gennaio), Vercelli (21 gennaio) e Varallo (22 gennaio) dove la regia di Domenico Pinelli rende omaggio a Eduardo De Filippo esplorando il sottile confine tra normalità e follia, in un equilibrio tra farsa e riflessione dal sapore pirandelliano; Malinconico - Moderatamente felice, in programma a febbraio tra Vercelli (4 febbraio), Pinerolo (5 febbraio), Asti (9 febbraio) e Tortona (10 febbraio) porta sul palco Vincenzo Malinconico, l'avvocato «d'insuccesso» nato dalla penna di Diego De Silva, alle prese con un perenne senso di inadeguatezza e relazioni complicate, diretto e interpretato da Massimiliano Gallo; Cari genitori - commedia di Emmanuel e Armelle Patron interpretata da Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati - racconta di una coppia che convoca d'urgenza i tre figli per una comunicazione improvvisa, in tournée a Ovada (9 febbraio), Vercelli (6 marzo), Savigliano (7 marzo) e Varallo (26 marzo); e infine il capolavoro goldoniano I due gemelli veneziani, che chiude la rassegna tra Tortona (23 marzo), Casale Monferrato (6 aprile), Asti (8 aprile) e Pinerolo (9 aprile): Tullio Solenghi cura l'adattamento, la regia e la doppia interpretazione del capolavoro goldoniano, rendendo omaggio alla leggendaria edizione del 1963 di Alberto Lionello e Luigi Squarzina, con l'allestimento arricchito dalle scene di Davide Livermore, per una produzione del Teatro Nazionale di Genova.

L'audiodescrizione in tempo reale

Grazie all'audiodescrizione dal vivo, si amplifica l'esperienza dello spettacolo dal vivo, rendendo percepibili e tangibili, in particolare alle persone non vedenti e ipovedenti, i particolari «silenziosi» della messinscena: le scenografie, i costumi dei personaggi, i cambi luce, i movimenti sul palcoscenico e le espressioni del volto degli attori. Il commento viene inoltre arricchito da sintetici riferimenti critico-letterari e storico-culturali utili ad approfondire le chiavi di lettura dell'opera.

Gli spettatori ricevono speciali cuffie wireless collegate alla sala di regia, dalle quali una voce narrante accompagna l'azione teatrale in tempo reale. Il testo descrittivo si inserisce armoniosamente nel ritmo dello spettacolo, senza mai sovrapporsi alle battute recitate o alla colonna sonora. Come illustra il Teatro della Juta, braccio operativo del progetto sul territorio: «Il testo dell’audiodescrizione si integra con il copione teatrale, senza mai sovrapporsi ai dialoghi e alla colonna sonora. È un lavoro in sinergia: la lettura “live”, in tempo reale, accompagna l’azione scenica. Questo permette di avere una corrispondenza perfetta con la rappresentazione in corso, colta nel qui e nell’ora». Un elemento distintivo del progetto è anche la formazione specialistica di nuove figure professionali nell'ambito dell'audiodescrizione dal vivo, grazie alle competenze scientifiche e metodologiche del Centro Diego Fabbri.

Informazioni, biglietteria e prenotazioni

Per ragioni organizzative, la prenotazione del servizio di audiodescrizione va effettuata entro le 48 ore precedenti la data di messa in scena dello spettacolo attraverso i seguenti canali dedicati:

E-mail: info@centrodiegofabbri.it

WhatsApp: +39 328 2435 950

Condizioni di biglietteria: è previsto l'ingresso a tariffa ridotta per gli spettatori non vedenti e ipovedenti, mentre l'accompagnatore usufruisce di biglietto omaggio.

I dispositivi per l'audiodescrizione sono inoltre a disposizione gratuita della restante platea la sera stessa della replica (fino a esaurimento delle scorte), ritirabili presso il corner allestito all'ingresso del teatro, fermo restando che la priorità assoluta di assegnazione è garantita al pubblico non vedente e ipovedente.

Tutti i dettagli sul progetto sono disponibili alla pagina dedicata: https://piemontedalvivo.it/teatronolimits







