In via San Paolo musica, negozi aperti, solidarità e cabaret con Stefano Chiodaroli

Sabato 12 settembre, dalle 18.30 a mezzanotte e mezza via San Paolo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto in occasione di Risò. Tra gli appuntamenti più attesi, Stefano Chiodaroli, direttamente da Zelig, e la musica live dei Carolina Reapers.

«Dopo le positive esperienze degli anni scorsi, le attività di Via San Paolo tornano a fare squadra per regalare alla città una nuova serata di festa e convivialità. In occasione di Risò, sabato 12 settembre 2026, arriva la “Risò Night” - dicono i commercianti della zona - un appuntamento che dalle 18.30 alle 00.30 animerà Via San Paolo con musica dal vivo, comicità, shopping, proposte gastronomiche, cocktail, birra artigianale e un’importante iniziativa benefica».

Per l’occasione, le attività commerciali della via saranno regolarmente aperte al mattino con i consueti orari, mentre nel pomeriggio proseguiranno con orario continuato fino a mezzanotte e mezza, offrendo ai visitatori la possibilità di passeggiare, fare shopping e partecipare agli appuntamenti organizzati durante la serata.

Il programma prenderà il via alle 18.30, con la birra artigianale di Vicolo Schilke e le proposte di cocktail e sfiziosità di Bijoux Café, che accompagneranno il pubblico per tutta la serata.

Il via alle 19.30 quando sarà la musica a prendere il centro della scena, con il sassofonista Rossano Berto che si esibirà fino alle 20.30, creando l’atmosfera per l’appuntamento clou della prima parte della serata. Alle 21, infatti, arriverà direttamente da Zelig il comico Stefano Chiodaroli, protagonista di un’ora di intrattenimento, dalle 21 alle 22. «Un appuntamento particolarmente importante perché completamente gratuito e senza necessità di prenotazione - aggiungono i commercianti e i titolari delle attività della via -. Il pubblico potrà quindi semplicemente raggiungere via San Paolo e assistere liberamente allo spettacolo».

A partire dalle 20.30 spazio anche alla solidarietà con la “Ruota di Beneficenza”, organizzata da Parafarmacia Ravera & Beauty Pharma in collaborazione con l’associazione vercellese Biud10 Onlus. I partecipanti potranno girare la ruota e concorrere alla vincita di premi targati Parafarmacia Ravera, Biud10 e servizi estetici targati Beauty Pharma Ravera. Un’iniziativa che unisce divertimento e solidarietà, coinvolgendo il pubblico a sostegno di una realtà del territorio.

La serata proseguirà poi dalle 22.30 con la musica dei Carolina Reapers, che accompagneranno il pubblico fino alla conclusione della Risò Night.

«Chi invece vorrà approfittare dell’appuntamento per fermarsi a cena, sarà possibile rivolgersi all’Osteria Barabin. In questo caso è importante ricordare che la cena richiede la prenotazione direttamente presso il ristorante - precisano -. La Risò Night nasce dalla volontà delle attività di via San Paolo di continuare a collaborare, fare rete e contribuire attivamente alla vita della città, trasformando la propria strada in un luogo di incontro e aggregazione».

All’iniziativa partecipano “Quelli di Via San Paolo”: Coltelleria Ramagni, La Boutique del Benessere, Il Chicco Rice Boutique, Da Tommy Pet Boutique, Violante Shop, Osteria Barabin, La Terrazza Vercelli Bed & Charme, Casabona1910 Bed & Breakfast, Autoscuola Pacella, Parafarmacia Ravera & Beauty Pharma, Laboratorio Orafo Alessandro Zorgno. A queste realtà si aggiungono Vicolo Schilke e Bijoux Café, che contribuiranno a rendere la serata ancora più ricca attraverso le loro proposte di food & drink.