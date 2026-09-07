SportivaMente - Il Festival dei Libri Sportivi: a Busto Arsizio prende il via il conto alla rovescia

Busto Arsizio si prepara a tre serate dedicate allo sport, alla cultura e alle storie che lo animano: dal 9 all’11 settembre torna SportivaMente – Il Festival dei Libri Sportivi, che quest’anno arriva alla quinta edizione. La rassegna, ad ingresso gratuito, avrà inizio alle 20.45; il 9 settembre si svolgerà nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli, il 10 presso la Concessionaria Paglini (a Castellanza) e l’11 in Piazza Santa Maria.

Quest’anno saliranno sul palco nomi iconici come Bruno Giacomelli, Adalberto Scemma, Massimiliano Castellani, Stefano Tacconi, Andrea Cordovani, Beppe Conti e, per un gran finale con il comico Claudio Lauretta.

Il programma giorno per giorno:

Mercoledì 9 settembre – dalle ore 20.45 Bruno Giacomelli con "Continuavano a chiamarmi ‘Jack O’Malley’” seguito da Adalberto Scemma e Massimiliano Castellani con "Schiaffino. L’uomo che veniva da lontano”

– dalle ore 20.45 con seguito da e con "Schiaffino. L’uomo che veniva da lontano” Giovedì 10 settembre – dalle ore 20.45 Stefano Tacconi - “L’arte di parare” seguito da Andrea Cordovani con "Il mito da rapire. Enzo Ferrari e l'ombra dei sequestri”

– dalle ore 20.45 - seguito da con Venerdì 11 settembre – dalle ore 20.45 Beppe Conti con “Il giallo del Tour” e a seguire lo spettacolo di Claudio Lauretta, “Imitamorfosi"

La manifestazione è promossa dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News, con il contributo di Regione Lombardia, Comune di Busto Arsizio e Camera di Commercio di Varese, con il patrocinio del Panathlon Club La Malpensa e con il sostengo di partner locali e nazionali, tra cui Concessionaria Paglini e Società Ciclistica Alfredo Binda.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale.