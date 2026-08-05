Chagall, prevendite per la mostra d'autunno in Arca

Sono aperte le prevendite (clicca QUI) della grande mostra dedicata a Marc Chagall, l’appuntamento culturale più atteso del 2026 in città. Fino al 31 agosto, è prevista una promozione che consente di avere uno sconto del 30% sul biglietto open.

Dal 13 ottobre al 29 marzo 2027, Arca accoglierà una serie di opere originali, in un'esposizione che porterà il pubblico dentro il suo universo visionario, poetico e profondamente umano. Non sarà solo una mostra da vedere. Sarà un viaggio dentro ossessioni, ricordi e sogni di un artista capace di trasformare la propria vita in immagini.

La nostalgia della patria, l’esilio, l’amore, la religione, gli animali, i sogni e la poesia. Sono questi alcuni dei grandi temi attraverso i quali sarà possibile leggere il mondo di Chagall e riconoscere la straordinaria capacità di tenere insieme realtà e fantasia, memoria eimmaginazione, dolore e meraviglia. Le opere accompagneranno il visitatore in un percorso nel quale il colore diventa emozione e la pittura diventa racconto.

Per Vercelli è il grande appuntamento, che porta in città il nome di un protagonista assoluto dell'arte internazionale e consolida il percorso intrapreso dall’Amministrazione, guidata dal sindaco, Roberto Scheda, per fare della Cultura uno degli strumenti di valorizzazione della città, di attrazione turistica e di crescita del territorio.

«Portare Chagall a Vercelli significa portare a Vercelli un artista universale, capace ancora oggi di parlare a tutti – sottolinea Scheda –. Questa mostra è l'opportunità straordinaria e irripetibile per i cittadini nonché l’invito a venire a Vercelli per scoprire la nostra città attraverso un grande appuntamento culturale. L'apertura delle prevendite è il primo passo di un percorso che vogliamo condividere con tutto il territorio».

La mostra è organizzata dal Comune di Vercelli, prodotta e realizzata da Arthemisia, con la collaborazione della Fondazione Giuseppe Iannaccone.