Ebrei di Vercelli: le famiglie che hanno lasciato un segno in città

Domenica 6 settembre, in occasione della XXVII Giornata Europea della Cultura Ebraica, la Comunità Ebraica di Vercelli aderisce all’appuntamento europeo dedicato alla conoscenza, alla valorizzazione e alla condivisione della cultura e del patrimonio ebraico.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Amore”, una parola semplice e universale che l’UCEI propone di declinare attraverso le molteplici forme dell’amore nella tradizione e nella cultura ebraica: amore per la famiglia, per la conoscenza, per la propria comunità, per la propria terra e per il patrimonio ricevuto dalle generazioni precedenti.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica nasce da un’iniziativa avviata nel 1996 con l’obiettivo di aprire al pubblico i luoghi ebraici e far conoscere un patrimonio spesso poco visibile. In Italia la prima edizione si è svolta proprio nel 2000. La Giornata è oggi coordinata a livello europeo dall’European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ) e, in Italia, dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). Ogni anno sinagoghe, musei, quartieri e altri luoghi della cultura ebraica vengono aperti al pubblico attraverso visite, incontri, mostre e iniziative culturali.

A Vercelli la Sinagoga aprirà le proprie porte alle ore 16 per una visita guidata al Tempio e al Museo. L’incontro sarà dedicato in particolare alla storia delle famiglie ebraiche vercellesi e al rapporto profondo che nel corso dei secoli esse hanno mantenuto con la propria Comunità. Un legame che emerge anche attraverso le opere, gli oggetti e le testimonianze oggi conservati nel Museo: donazioni, lasciti e recuperi raccontano infatti una storia fatta di appartenenza, cura e responsabilità nei confronti delle generazioni future. La visita sarà quindi un'occasione per osservare il patrimonio della Comunità non soltanto come insieme di beni artistici e storici, ma come testimonianza concreta dell’amore per la propria tradizione e per il luogo di appartenenza. Dietro ogni oggetto si possono infatti ritrovare persone, famiglie e storie che hanno contribuito a mantenere viva la presenza ebraica a Vercelli.

«Il tema dell’edizione 2026 – sottolinea la presidente della Comunità Ebraica di Vercelli Rossella Treves – ci offre l’opportunità di raccontare un aspetto particolarmente significativo della nostra storia: l’amore dimostrato dalle famiglie verso la propria Comunità attraverso il sostegno, le donazioni, la cura dei luoghi di culto e la volontà di trasmettere alle generazioni future un patrimonio che appartiene a tutti. Il Museo conserva oggi molte di queste testimonianze e permette di trasformare gli oggetti in storie e le storie in memoria condivisa».

La partecipazione alla visita è gratuita, ma i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria entro venerdì 28 agosto scrivendo alla mail segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com oppure prenotando via whatsapp al 339.2579283.