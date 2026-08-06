Filiera corta in Piemonte: cooperazione, filiere e un territorio da raccontare

Un modello fondato sulla collaborazione tra imprese, capace di tutelare la qualità, sostenere i produttori e mantenere vive le comunità rurali. La filiera corta piemontese nasce nelle stalle, nei frutteti e nei vigneti. Attraversa i luoghi della raccolta e della trasformazione per arrivare sulle tavole portando con sé non soltanto un prodotto, ma anche il lavoro delle persone e l’identità dei territori.

Accorciare la filiera significa ridurre i chilometri percorsi dagli alimenti, ma significa anche diminuire la distanza tra chi produce e chi consuma, rendere più riconoscibile l’origine delle materie prime e costruire relazioni economiche più equilibrate.

In questo percorso la cooperazione agricola svolge un ruolo centrale. Aggregando numerose aziende, le cooperative permettono ai produttori di condividere strutture, competenze e investimenti, organizzare la raccolta e la trasformazione e presentarsi sul mercato con maggiore forza. Il valore generato rimane così legato alle imprese, alle famiglie e alle comunità locali.

Unire gli allevatori per dare valore al latte

Nel comparto lattiero-caseario, la cooperazione risponde alla necessità di raccogliere, controllare e valorizzare una materia prima che richiede continuità e organizzazione.

La Latteria Sociale di Cameri, nel Novarese, e Piemonte Latte, con sede a Savigliano, rappresentano un modello nel quale gli allevatori conferiscono il proprio latte all’interno di un sistema condiviso. Questo consente di coordinare le diverse fasi della filiera, sostenere produzioni biologiche e legate alle denominazioni di origine e offrire maggiori opportunità anche alle aziende di dimensioni più contenute.

Dietro un prodotto lattiero-caseario cooperativo si trova quindi una rete di allevamenti che, oltre a produrre, contribuisce al presidio delle campagne, alla gestione dei terreni e alla vitalità delle comunità rurali.

Dai campi a un’offerta organizzata

Nel Cuneese la frutticoltura caratterizza il paesaggio e l’economia di interi territori. Qui cooperative come Joinfruit, a Verzuolo, e Lagnasco Group, a Lagnasco, aggregano le aziende agricole e organizzano fasi decisive come il conferimento, la selezione, la conservazione e la commercializzazione.

La filiera comprende produzioni biologiche e prodotti riconosciuti da regimi di qualità, tra cui la Mela Rossa IGP.

In un settore stagionale e soggetto alle oscillazioni del mercato, fare rete permette di coordinare i volumi, mantenere standard comuni e rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Allo stesso tempo, restituisce identità alla frutta, collegandola chiaramente ai luoghi e alle persone che l’hanno coltivata.

Il vino come espressione di una comunità

Nella filiera vitivinicola il rapporto tra prodotto e territorio è immediatamente visibile. I vigneti disegnano le colline piemontesi, custodiscono competenze tramandate nel tempo e contribuiscono alla tutela del paesaggio.

La Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli di Agliano Terme, la Cantina Terrenostre di Cossano Belbo e la Cantina Clavesana riuniscono il lavoro di numerosi viticoltori e valorizzano produzioni legate ai disciplinari DOP, DOC e DOCG.

Conferendo le uve alla cantina cooperativa, anche le aziende più piccole possono accedere a strutture, competenze enologiche e opportunità commerciali condivise. Ogni bottiglia diventa così il risultato di una comunità produttiva che lavora insieme per mantenere viva la viticoltura locale.

Tre filiere, un unico valore

Latte, frutta e vino hanno caratteristiche e tempi produttivi differenti, ma condividono la stessa idea di agricoltura: imprese radicate nei territori che scelgono di collaborare per migliorare la qualità, la tracciabilità e la capacità di raggiungere il mercato.

La filiera corta cooperativa non elimina necessariamente ogni passaggio, ma rende il percorso del prodotto più leggibile e chiaro al consumatore. Rafforza il legame tra origine, trasformazione e consumo, lasciando sul territorio una parte maggiore del valore economico e sociale generato.

«La filiera corta cooperativa rende visibile ciò che si trova dietro ogni prodotto: il lavoro degli agricoltori, la cura del territorio e la capacità delle imprese di collaborare. Meno distanza significa più trasparenza per i consumatori e più valore per chi produce e mantiene vive le nostre aree rurali», sottolinea Domenico Sorasio, segretario di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Piemonte.



