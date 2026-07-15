Santuario di Graglia (Biella): un luogo dove accoglienza, spiritualità, cultura e turismo si intrecciano FOTO e VIDEO

Immerso nella natura, in un’oasi verde a poca distanza dalla città di Biella, si erge il Santuario di Graglia, una delle mete più note della Provincia di Biella. L’avvicinamento al Biellese dalla pianura non può lasciarlo inosservato: è imponente e si trova in una posizione di vedetta sulla provincia. Visitare questo Santuario significa respirare aria pura, vivere la sua storia e degustare i sapori tipici del territorio presso il suo ristorante.

La recente e vertiginosa crescita di visitatori a partire dal 2020 ha portato motivo di soddisfazione non solo per il Santuario stesso, ma per tutto il territorio biellese. Il suo nuovo ruolo in campo turistico ha pertanto spinto la Fondazione che lo gestisce a puntare più in alto, valorizzando le attività che un simile ambiente offre, la sua struttura e i suoi servizi. Tra questi, particolarmente ingenti sono le migliorie apportate alle stanze. Pernottare presso il Santuario di Graglia ora significa vivere un’esperienza a tutto tondo: le camere spaziose, luminose e confortevoli offrono pareti e soffitti affrescati e mostrano le migliori vedute sulla pianura piemontese.

L’incremento di interesse turistico per questo sito ha significato molto per la Fondazione Santuario di Graglia, che ha deciso di investire più risorse assumendo nuovo personale per l’accoglienza e sviluppando nuovi progetti di ampliamento della struttura. Come ha spiegato il Presidente Riccardo Lunardon, l’obiettivo sarebbe quello di aumentare sempre di più l’offerta del Santuario, progettando nuovi spazi adibiti alla cura e al benessere e installando nuovi pannelli solari.

Trovandosi a poco più di un’ora dalle città di Milano e Torino e a un passo dalla Valle d’Aosta, il Santuario di Graglia è emblema della fuga dallo stress quotidiano. Anche le attività nell’area della struttura come il trekking, il ciclismo, la meditazione e lo yoga contribuiscono a espandere l’offerta di questo sito culturale, riconfermando come un soggiorno qui sia rigenerante e benefico sia per il corpo che per la mente. È un luogo dove ritrovare la serenità e la tranquillità, ritagliando degli istanti per se stessi e per il proprio benessere senza mai rinunciare al comfort.

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale del Santuario di Graglia: https://santuariodigraglia.com/