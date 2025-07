Novara, sequestrate oltre 200 pastiglie di una nuova droga

Durante un controllo nella zona della stazione di Novara, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno arrestato un 28enne di origine ghanese, residente a Torino, trovato con 199 compresse di un oppioide ad effetto stupefacente. Fermato anche un 20enne nigeriano di Biella con altre tre pastiglie della stessa sostanza.

Il farmaco, simile al Tramadolo, è legale in India ma vietato in Italia, dove può provocare gravi effetti collaterali come crisi respiratorie, convulsioni e stati di incoscienza potenzialmente letali. Secondo i militari, si tratta di uno dei primi sequestri di questa droga in Piemonte.