Freedom to Swim a Loano: la Regione Liguria rinnova il patrocinio per la seconda edizione dell’evento per un mare accessibile a tutti

Dopo il successo della prima edizione del 2025, Freedom to Swim torna alla Marina di Loano per la sua seconda edizione, fissata per sabato 27 giugno 2026, dalle 10:30 alle 13:00, nella cornice della Marina di Loano (Lungomare Nazario Sauro 12). L’evento, gratuito, è organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con Doria Nuoto Loano 2000, Marina di Loano, con il patrocinio del Comune di Loano e con il rinnovato patrocinio della Regione Liguria, che aveva già sostenuto l'iniziativa anche nell'edizione precedente.

La Regione Liguria conferma il suo impegno continuativo per Freedom to Swim, patrocinando per la seconda volta un evento che trasforma il mare in uno spazio di inclusione e autonomia per persone cieche e ipovedenti, incluse quelle che non hanno dimestichezza con l’acqua.

Freedom to Swim crea un contesto protetto e sereno, dove ogni partecipante può avvicinarsi al mare secondo i propri tempi, accompagnato e sicuro. La sicurezza durante l'evento sarà garantita dalla presenza della Polizia di Stato (con moto d’acqua operative in mare) e della Capitaneria di

Porto, che interviene con propri mezzi a supporto dell’organizzazione. A rendere possibile l’esperienza saranno gli atleti qualificati della Federazione Italiana Nuoto (FIN), che affiancheranno i partecipanti in acqua con un sistema di accompagnamento fisico per garantire sicurezza, orientamento e contatto costante.

"Per il secondo anno consecutivo Regione Liguria supporta con convinzione questa iniziativa che unisce alla perfezione la passione per gli sport acquatici e i valori dell'inclusione - commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Il mare è un vero tesoro per tutti i cittadini liguri: grazie a 'Freedom to Swim', diventa un luogo sicuro in cui tanti ragazzi ciechi o ipovedenti potranno sperimentare per la prima volta il contatto con l'acqua e con la pratica del nuoto. Un progetto bellissimo che rafforza ulteriormente il messaggio che abbiamo voluto lanciare anche nel corso della nostra recente esperienza come 'Migliore Regione Europea dello Sport', nel 2025: lo sport deve essere di tutti e per tutti e, grazie al prezioso lavoro delle forze dell'ordine e degli atleti qualificati presenti, questo evento sarà uno splendido manifesto dell'attività motoria inclusiva sulle nostre coste".

Freedom to Swim non è solo nuoto: è un ponte verso l’autonomia e la condivisione, un modo per dire che il mare appartiene a tutti, senza eccezioni.

Per maggiori informazioni e per partecipare:

segreteria@associazioneterritori.it

393 3357788