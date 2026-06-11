A Senigallia torna il festival che Platone non ha

C'è un giornale locale, a Senigallia, nelle Marche, che dal 2019 organizza un festival di filosofia dedicato a Epicuro. L'unico in Italia dedicato a un solo filosofo. Otto edizioni, sempre la stessa scommessa: che un quotidiano locale possa fare cultura, non solo cronaca. Che restituire alla comunità qualcosa di più di una rassegna stampa sia possibile, e valga la pena.

L'VIII edizione è in programma il 20 e 21 luglio 2026 a Senigallia, alla Rotonda a Mare. Il titolo è Epicuro ha vinto.

Non è un titolo trionfalistico. È una constatazione. Epicuro è stato a lungo frainteso, ridotto a simbolo di eccesso quando era invece il filosofo della misura, dell'amicizia, della felicità possibile. Oggi le sue idee sono ovunque, spesso praticate da chi non sa nemmeno chi fosse. Chi rifiuta un lavoro ben pagato perché non lascia spazio agli affetti è epicureo senza saperlo. Chi sceglie una cena con gli amici su una serata di networking lo è altrettanto.

C'è poi una notizia che viene dall'archeologia: i Papiri Ercolanesi — l'unica biblioteca antica sopravvissuta dall'antichità, in gran parte dedicata alla scuola epicurea — sono oggi al centro di uno sforzo scientifico internazionale per recuperare testi sepolti dal Vesuvio nel 79 d.C. e mai letti da duemila anni. Anche questo è Epicuro che vince.

Il festival si tiene alla Rotonda a Mare: due blocchi di incontri, dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23, con una pizza epicurea offerta a tutti i presenti nel mezzo — un momento di condivisione con i relatori che è esso stesso un atto filosofico. Epicuro diceva:

«Prima di chiederti cosa mangiare, cerca intorno con chi mangiare o bere. Senza un amico infatti la vita corrisponde al divorare di un leone o di un lupo.»

Torna anche il Premio NetoIP: l'operatore telefonico anconetano premia ogni anno le migliori tesi universitarie dedicate al pensiero epicureo.

Il programma completo sarà reso noto molto presto.