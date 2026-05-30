Dogliotti e il suo libro, "2055", ospiti del Kiwanis

Giovedì scorso, 28 maggio, durante la conviviale del Kiwanis Vercelli che si è svolta al Circolo Ricreativo, è stato presentato il nuovo romanzo di Giulio Dogliotti “2055”.

Ad accogliere soci e ospiti del club è stata la presidente Luisella Torriano che, dopo un breve excursus dedicato all’autore e alla giornalista de “La Stampa” Roberta Martini, ha dato il via all’incontro. Nel corso della serata Martini ha dialogato con Dogliotti, approfondendo temi, curiosità , spunti e riflessioni contenuti nel romanzo, coinvolgendo il pubblico in una conversazione vivace e partecipata. La presentazione è stata poi seguita da numerose e interessanti domande dei presenti che hanno toccato dubbi e considerazioni che hanno arricchito il dibattito sul futuro dell’AI.

A conclusione dell’evento, l’autore si è intrattenuto con i soci per il firmacopie del libro.