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Arte e Cultura | 30 maggio 2026, 12:49

Dogliotti e il suo libro, "2055", ospiti del Kiwanis

L'autore ha dialogato con la giornalista de La Stampa Roberta Martini.

Dogliorri, la presidente Torriano, Roberta Martini

Dogliorri, la presidente Torriano, Roberta Martini

Giovedì scorso, 28 maggio, durante la conviviale del Kiwanis Vercelli che si è svolta al Circolo Ricreativo, è stato presentato il nuovo romanzo di Giulio Dogliotti “2055”.
Ad accogliere soci e ospiti del club è stata la presidente Luisella Torriano che, dopo un breve excursus dedicato all’autore e alla giornalista de “La Stampa” Roberta Martini, ha dato il via all’incontro. Nel corso della serata Martini ha dialogato con Dogliotti, approfondendo temi, curiosità , spunti e riflessioni contenuti nel romanzo, coinvolgendo il pubblico in una conversazione vivace e partecipata. La presentazione è stata poi seguita da numerose e interessanti domande dei presenti che hanno toccato dubbi e considerazioni che hanno arricchito il dibattito sul futuro dell’AI.
A conclusione dell’evento, l’autore si è intrattenuto con i soci per il firmacopie del libro.

redaz

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