Novara, auto ribaltata in Tangenziale: feriti due bambini, uno è in codice rosso

Grave incidente stradale oggi sulla tangenziale di Novara, in direzione Vercelli, nei pressi del distributore IP lungo la strada statale 703.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata autonomamente. A bordo del veicolo viaggiavano tre persone: due minori e la madre, una donna di 47 anni.

I due bambini sono stati soccorsi rispettivamente in codice rosso e codice giallo, mentre la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Novara.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e due auto medicalizzate per prestare i primi soccorsi e gestire l’emergenza.