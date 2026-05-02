Schiacciato da un grosso masso a Valdilana, escursionista finisce al Cto

L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 per un escursionista residente nel Milanese rimasto schiacciato da un masso. Dopo qualche difficoltà di localizzazione, poiché il richiedente non si trovava sul luogo dell'incidente, è stato attivato l'elicottero del 118 che, in considerazione della dinamica dell'incidente, ha caricato a bordo anche il cinofilo del Soccorso Alpino presente in base. Sul posto l'equipe ha trovato un uomo con un arto superiore immobilizzato sotto un macigno dal peso di vari quintali.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno utilizzato le corde con tecniche alpinistiche per sollevare leggermente il masso consentendo al medico e all'infermiere di sfilare l'infortunato da sotto. Le operazioni si sono svolte con grande rapidità, poco più di 30 minuti da quando l'elicottero è decollato a quando l'uomo è stato estricato, in considerazione di una tipologia di infortunio estremamente tempo-dipendente. Il paziente è stato poi stabilizzato ed elitrasportato in ospedale dove è stato ricoverato con un codice giallo per politrauma. Presenti sul posto le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.

Il fatto

Intervento di soccorso nel comune di Valdilana per un uomo rimasto ferito nel corso di una passeggiata in alta montagna.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 1° maggio, intorno alle 16: stando alle prime ricostruzioni, l’escursionista stava percorrendo il sentiero che dal Santuario di San Bernardo porta alla Bocchetta di Margosio quando all’improvviso, per cause da accertare, sarebbe stato colpito e travolto completamente da un masso di pietra di grosse dimensioni.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, assieme ai tecnici del Soccorso Alpino, impegnati nelle operazioni di rimozione della pietra ed assistenza. Sembra, infatti, che il 43enne sia rimasto incastrato per quasi un'ora prima di essere estratto. In seguito, il malcapitato è stato caricato a bordo dell’elisoccorso di Borgosesia per il trasporto al CTO di Torino: pare che abbia riportato ferite da codice giallo.