Schianto mortale a Suno: perde la vita un 21enne

Tragico incidente stradale all’alba di oggi, 29 marzo, a Suno, lungo la statale in via Novara, tra Borgomanero e Novara. Un giovane di 21 anni ha perso la vita nello schianto, mentre il conducente dell’auto, un 23enne, è rimasto ferito.

A dare l’allarme, intorno alle 5 del mattino, è stato un carabiniere di passaggio che ha notato il veicolo incidentato. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto procedeva ad alta velocità quando, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un palo della luce, che è stato divelto nell’impatto.

Per il passeggero non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo. Il conducente, invece, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.