“A chi piace Raspini?”: il celebre salumificio festeggia 80 anni con una nuova campagna di comunicazione nazionale

Dopo alcuni anni di assenza, Raspini torna in Tv e Radio con una campagna di comunicazione nazionale, partita ufficialmente Domenica 19 Aprile, che sottolinea anche un traguardo prestigioso: l’80º anniversario dell’azienda, fondata da Elsa Raspini nel 1946. L’azienda piemontese, produttrice di diverse tipologie di salumi tra cui i celebri prosciutti cotti, ha affidato a Media Italia con la produzione di Little Bull una campagna di comunicazione declinata su TV, Connected Tv, Social Media, Video Online, carta stampata e radio.

Al centro della campagna, che ha l’obiettivo di potenziare la consapevolezza del brand e raggiungere nuovi mercati, c’è uno spot innovativo e originale, realizzato sia per la radio che per la televisione. Questo spot si allontana dai canoni della comunicazione classica e punta a valorizzare la qualità e l’unicità del prodotto di punta dell’azienda, il prosciutto cotto, con un tono fresco e ironico, coinvolgendo diverse tipologie di consumatori Raspini, dai bambini agli…Alpini!

Il prosciutto cotto rappresenta infatti il fiore all’occhiello di Raspini, un prodotto che ha segnato la storia dell’azienda per ben 80 anni, accompagnandone la crescita costante. E attualmente, rappresenta circa il 60% del fatturato. Nel 2025, il segmento dei prosciutti cotti a marchio Raspini ha registrato una crescita robusta, in particolare nel canale banco taglio, il fulcro del business. In questo canale, Raspini ha superato i 3 milioni di kg venduti, con un incremento del 2,53% in volume rispetto all’anno precedente.

I dati Circana testimoniano la solidità di Raspini. L’azienda si posiziona tra i leader del prosciutto cotto banco taglio a livello nazionale. Concentrandosi sulla propria area di forza, il Nord-ovest, l’azienda di Scalenghe consolida ulteriormente la propria posizione, conquistando il terzo posto. Nel Nord-ovest, la distribuzione è più estesa e le vendite medie per punto di ponderata, sono le più elevate del mercato.

“Siamo entusiasti di ritornare sui più importanti mezzi di comunicazione nazionali - dichiara Emilia Lisdero, Responsabile Marketing Raspini - con una campagna di comunicazione che supera gli stereotipi del nostro settore e crediamo comunichi perfettamente i valori del nostro marchio. Raspini è ancora oggi un’azienda con impronta familiare, che parla a tutti e ha a cuore la responsabilità di essere punto di riferimento per ciascuno dei nostri clienti, che ci seguono con fiducia e affetto da 80 anni. Siamo orgogliosi della nostra tradizione, ma sempre più proiettati verso il futuro e la campagna di comunicazione che abbiamo lanciato in questi giorni è solo la prima di molte novità che arriveranno nel corso dell’anno”.