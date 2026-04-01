Il Milan vuole Lewandowski, ma la concorrenza per il bomber polacco non manca

Il Milan ha avviato una riflessione concreta sul rafforzamento del reparto offensivo, e ha individuato in Robert Lewandowski uno dei principali obiettivi di mercato. La dirigenza rossonera valuta questa operazione come una possibile svolta: una mossa per aumentare il livello competitivo della squadra, soprattutto in ottica UEFA Champions League. Il centravanti polacco, che compirà 38 anni, rappresenta ancora un profilo di altissimo rendimento e garantisce dei numeri di assoluto rilievo a livello internazionale.

Milan, sogno Lewandowski

Il contratto attuale di Lewandowski prevede uno stipendio pari a 15 milioni di euro annui, una cifra che impone al Milan una valutazione attenta sotto il profilo economico. La sostenibilità finanziaria resta un punto centrale nella strategia del club, che negli ultimi anni ha costruito una struttura più equilibrata rispetto al passato. L’eventuale investimento su un giocatore di questa esperienza rappresenta una scelta precisa, che punta su un impatto immediato piuttosto che sul lungo periodo. L'arrivo di Lewandowski, non a caso, cambierebbe sin da subito gli equilibri in Serie A: il Milan si candiderebbe, anche secondo le possibili quote dei siti di scommesse sportive, come una delle squadre in lizza per lo scudetto.

Il rendimento del calciatore in Champions League non fa altro che aumentare l’interesse del Milan. Lewandowski ha segnato 109 reti nella competizione, un dato che evidenzia la sua continuità ai massimi livelli europei. Questo aspetto rappresenta un elemento fondamentale nella valutazione tecnica in corso, perché il club rossonero mira a consolidare la propria presenza nelle fasi avanzate del torneo. L’esperienza internazionale del giocatore presenta delle garanzie evidenti in Europa, dove la capacità realizzativa di un attaccante risulta determinante.

Tante big sul bomber polacco

La trattativa non si presenta comunque semplice, a causa della folta concorrenza. La Juventus, ad esempio, segue con attenzione la situazione e considera Lewandowski una possibile opportunità per rafforzare il proprio attacco. Il club bianconero valuta diverse opzioni sul mercato, ma il profilo del polacco risponde alle esigenze di esperienza e leadership richieste a gran voce da mister Spalletti. La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe incidere in modo diretto sulla capacità della Juventus di competere con il Milan in questa operazione.

Il contesto generale del calciomercato europeo rende la situazione ancor più complessa. Diversi club monitorano i giocatori di alto livello - soprattutto se in scadenza di contratto - per aumentare la qualità delle proprie rose: questo, chiaramente, genera una competizione elevata sia sul piano economico sia su quello progettuale. Lewandowski ha espresso la volontà di proseguire la carriera in un club di prestigio internazionale, e questo fattore rappresenta un elemento che peserà molto per le sue scelte future. Sullo sfondo, poi, c'è anche il possibile rinnovo di contratto con il Barcellona, ma a cifre inferiori rispetto a quelle attuali.

L’età avanzata del calciatore inciderà molto sulla valutazione complessiva dell’operazione. Il valore di mercato può risultare ridotto rispetto agli anni precedenti, ma l’esperienza accumulata nel corso della carriera compensa ampiamente questo aspetto. Il Milan considera questo equilibrio tra costo e rendimento come una possibile opportunità per acquisire un giocatore di livello mondiale, senza sostenere un investimento eccessivo sul cartellino. Di contro, è probabile che i rossoneri dovranno aumentare il tetto degli ingaggi per sostenere questa operazione: una mossa che potrebbe spingere i big della rosa a chiedere un aumento di stipendio.

















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