Automazione domestica e cura delle superfici: l'evoluzione del pre-trattamento macchie

Durante l'evento esperienziale "The Art of Cleaning" a Milano, presso il Wonder Event Space, Ecovacs Robotics ha delineato la filosofia "Created for Ease", un approccio che mira a ridurre drasticamente l'intervento manuale e il carico mentale dell'utente. Il fulcro di questa visione risiede nella creazione di una tecnologia "che non chiede attenzione, ma la restituisce", trasformando i nuovi dispositivi Ecovacs da semplici elettrodomestici a estensioni autonome e intelligenti della casa. L'evento segna anche un traguardo per la categoria dei robot con lavaggio a rullo: i prodotti OZMO ROLLER infatti hanno superato, a livello globale, 1,6 milioni di unità vendute.



L'approccio "Created for Ease" si concretizza in una coesistenza olistica tra uomo e macchina, dove la robotica si integra con discrezione negli spazi interni. Questo paradigma prevede che la tecnologia risolva autonomamente la complessità: non si tratta solo di pulire, ma di garantire una gestione fluida degli ambienti senza che l'utilizzatore debba intervenire per sbloccare rulli o programmare cicli complessi. La discrezione diventa un elemento funzionale: il comportamento del robot è ottimizzato per rispettare la presenza di animali domestici e arredi fragili, garantendo un ambiente naturale e accogliente senza le interruzioni tipiche dei sistemi di automazione meno evoluti.

Il percorso espositivo curato dall'agenzia Team Lewis ha reso tangibile questa visione, permettendo agli ospiti di vivere un itinerario tra colore e innovazione dove la pulizia ha smesso di essere una routine per diventare un’esperienza visiva e funzionale. Centrale in questo racconto è stata la collaborazione con l’artista Nicolò Canova, la cui performance è stata costruita come un vero confronto tra creatività e tecnologia.

Il momento dedicato alla pulizia delle superfici vetrate ha visto come protagonista il robot WINBOT, impegnato in un continuum operativo con il gesto artistico. Canova ha realizzato un live painting direttamente sui vetri della venue, mentre il dispositivo lavavetri interveniva in tempo reale per ripulire porzioni dell’opera.

Questo dialogo ha evidenziato la transizione fluida tra l'espressione creativa e la precisione della macchina, trasformando l'azione del pulire in un fatto estetico e funzionale. L'iniziativa ha sottolineato come la robotica di ultima generazione punti a una coesistenza olistica in cui la tecnologia non sovrasta l'ambiente, ma lo asseconda con discrezione, fondendo il gesto umano con la meticolosità dell'automazione.

Questa sinergia tra espressione e funzionalità mostra come l'innovazione possa tradursi in un miglioramento concreto della qualità del tempo quotidiano. In questo scenario, la capacità delle macchine di operare in modo intuitivo e discreto trasforma la gestione della casa in un'esperienza più fluida, dove l'automazione non è più un elemento estraneo, ma un partner silenzioso capace di restituire tempo e serenità attraverso soluzioni che uniscono l'arte del pulire alla tecnologia più avanzata.

Tra le principali novità tecnologiche presentate c'è sicuramente il sistema FocusJet che arricchisce la dotazione dei nuovi DEEBOT X12 OmniCyclone e DEEBOT X12 PRO OMNI. A differenza dei metodi tradizionali, questa tecnologia eroga getti d’acqua incrociati con una pressione che raggiunge i 46.000 Pa, agendo come una fase di pre-trattamento. L'obiettivo è ammorbidire le macchie secche o i residui alimentari tipici degli ambienti cucina prima che avvenga l'azione meccanica di sfregamento. Una volta sciolto il residuo, interviene il rullo OZMO ROLLER 3.0 che, grazie a un movimento "a griglia" e una lunghezza potenziata di 27 cm, completa la rimozione dello sporco. Il sistema è supportato da una portata d'aria di 22 L/s e una potenza di aspirazione di 22.000 Pa, parametri configurati per la pulizia profonda dei tappeti e la raccolta di detriti di grandi dimensioni.

L'efficienza operativa è garantita da un aggiornamento dei sistemi di alimentazione. La funzione PowerBoost Charging Plus presente nel DEEBOT X12 consente di ripristinare il 13% della batteria in circa tre minuti, permettendo al dispositivo di coprire superfici superiori ai 1.000 m² senza interruzioni prolungate. Parallelamente, la stazione di gestione all-in-one OMNI adotta soluzioni per la riduzione dei consumabili: la tecnologia PureCyclone 2.0 elimina la necessità dei sacchetti raccoglipolvere, mentre il sistema di lavaggio del rullo utilizza acqua riscaldata e una velocità di rotazione di 5.000 giri/min per limitare le contaminazioni batteriche.

Sul piano del movimento, i nuovi modelli DEEBOT X12 adottano il sistema TruePass Adaptive, capace di superare dislivelli e soglie fino a 4 cm grazie a una trazione integrale meccanica. La navigazione si basa su modelli semantici avanzati che distinguono tra ostacoli fissi e dinamici. L'integrazione di sensori 3D e sistemi di intelligenza artificiale permette al robot di adattare il proprio comportamento in prossimità di angoli o superfici delicate. La gestione è coordinata dall'assistente AGENT YIKO 2.0, che automatizza la pianificazione settimanale della pulizia in base alle abitudini rilevate negli ambienti domestici, confermando l'orientamento verso una casa intelligente che si auto-gestisce con continuità e precisione restituendo tempo all'utente finale non solo nella cura dell'ambiente domestico ma anche nel controllo degli spazi esterni.