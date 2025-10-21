Come usare meglio il tuo smartphone

Eppure, molti dimenticano che possono fare molto più che telefonare o inviare messaggi. Uno smartphone può diventare uno strumento potentissimo se usato in modo consapevole. Può aiutarti a organizzare la tua vita e proteggere la tua privacy, se sai come sfruttarne appieno il potenziale. Se non hai mai riflettuto troppo su come usi il tuo telefono, questo potrebbe essere il momento perfetto per fare un salto di qualità.

Proteggi la tua privacy

Inizia attivando l’autenticazione a due fattori sulle app che usi più spesso, come quelle di posta elettronica o di home banking, per impedire accessi non autorizzati ai tuoi account. Anche un gestore di password può rivelarsi molto utile: ti permette di avere accessi sicuri senza dover ricordare decine di password complesse.

Un altro metodo efficace è controllare i permessi delle app. Prima di concedere accesso alla fotocamera, al microfono o alla tua posizione, chiediti se è davvero necessario. Rivedere regolarmente i permessi ti aiuta a evitare che le app accedano a dati non indispensabili. Infine, non ignorare gli aggiornamenti software: spesso includono patch di sicurezza fondamentali per proteggere il dispositivo da nuove minacce.

Ottieni risposte in modo più semplice

Invece di scorrere infinite pagine di risultati, prova a usare la ricerca vocale o assistenti come Siri o Google Assistant. Ti permettono di ottenere risposte rapide senza dover digitare nulla: puoi chiedere informazioni sul meteo, ottenere indicazioni stradali o cercare un fatto al volo.

Se ti serve organizzare meglio le informazioni, considera app come Evernote o Google Keep. Ti consentono di salvare testi, foto e persino promemoria vocali, così non perdi mai di vista i contenuti importanti.

Semplifica la schermata home

Una schermata home ordinata può migliorare notevolmente la tua esperienza quotidiana. Inizia eliminando le app che non usi e posiziona quelle più utili in punti facilmente raggiungibili. Raggruppa app simili in cartelle per ridurre il disordine visivo: noterai subito un’esperienza più rapida e intuitiva.

Un altro consiglio utile è sfruttare i widget. Molte app offrono widget che mostrano informazioni essenziali direttamente sulla schermata principale, come notizie aggiornate o eventi imminenti, ad esempio una partita ai siti di slot online.

Dai priorità alle notifiche

Ogni suono, vibrazione o notifica ti distoglie da ciò che stai facendo. Per riprendere il controllo, vai nelle impostazioni del telefono e scegli quali app possono inviarti avvisi. Disattiva le notifiche per i social, le email promozionali e le app che usi raramente. Tieni attive solo quelle essenziali, come messaggi, chiamate e promemoria del calendario, così non verrai costantemente interrotto.

Puoi anche impostare orari di “Non disturbare”, ad esempio durante il lavoro o mentre dormi. Questa semplice abitudine ti aiuterà a concentrarti meglio e a disconnetterti quando serve. Quando fai in modo che le notifiche lavorino per te, il telefono smette di essere una fonte continua di distrazione.

Il tuo telefono, a modo tuo

Piccoli cambiamenti nel modo in cui usi il tuo smartphone possono fare una grande differenza. Prendi il controllo del dispositivo e rendilo davvero utile per i tuoi obiettivi e le tue preferenze personali.