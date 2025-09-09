E' nata a Vercelli la sezione di Democrazia Sovrana e Popolare

Il 25 agosto è stata costituita la sezione di Vercelli del partito "Democrazia Sovrana e Popolare".

Democrazia Sovrana e Popolare è il partito i cui leader sono Francesco Toscano e Marco Rizzo, rispettivamente Presidente e Segretario. Non si colloca nelle vecchie definizioni di destra e sinistra ma si rivolge principalmente alla popolazione che delusa dai comportamenti di una "brutta politica" non vota più. Gli obiettivi principali del Sovranismo Popolare sono la pace e la sovranità ma anche la libertà e la giustizia sociale. Si propone di unire il ceto medio (piccola e media impresa, artigiani, commercianti, professionisti e partite IVA) con tutta la classe operaia e lavoratrice.

In questo ambito per il 27 settembre è previsto un gazebo in corso Libertà dalle 17 alle 20 che promuove un' iniziativa fondamentale per il nostro territorio: la petizione regionale.

Con il titolo "Meno armi, più medici" si propone di riportare al centro dell' agenda politica una delle vere priorità dei cittadini: la tutela della salute pubblica.

Mentre cresce la corsa al riarmo europeo DSP Piemonte chiede che la regione impieghi diversamente tali risorse destinandole al potenziamento della sanità pubblica tramite:

assunzione di personale;

potenziamento delle strutture;

azzeramento delle liste d' attesa;

salvaguardia e rilancio dei servizi sociali essenziali.