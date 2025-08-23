Lozzolo, il Comune avverte: “Nessuna convenzione con ditte di depuratori"

«L’acqua che sgorga dai nostri rubinetti è potabile e si può bere tranquillamente. Il comune di Lozzolo non ha sottoscritto alcuna convezione con qualsivoglia società produttrice di depuratori d’acqua domestici». Lo precisa, in una nota, l'amministrazione comunale del centro vercellese, dopo le richieste di chiarimenti e le segnalazioni giunte da alcuni cittadini.

«Diffidare da coloro che menzionano l’Amministrazione comunale in telefonate o colloqui personali - aggiungono dal Comune - Per stimolare la riduzione dell’uso di acqua in bottiglia, l’Amministrazione comunale ha installato un distributore automatico "collettivo" presso il Municipio. Perciò - conclude la nota - Se qualcuno ha ricevuto telefonate in nome e per conto dell’Amministrazione, lo segnali agli uffici comunali indicando se possibile anche il nome della ditta e tutte le informazioni in possesso».