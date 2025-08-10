 / Notizie dal Piemonte

West Nile, primo caso a Biella

Ricoverata in ospedale una donna di 72 anni

Primo caso di febbre del Nilo nella provincia di Biella. La conferma ufficiale arriva dall'Asl di Biella: si tratta di una donna ricoverata in ospedale a cui è stata riscontrata il virus West Nile. Sembra inoltre che la biellese, 72 anni, residente a Cerrione, sia debilitata da altre patologie concomitanti.

“Pur nel suo quadro di generale fragilità e di necessità di assistenza, sta lentamente migliorando rispetto all'arrivo in ospedale e risponde ai trattamenti antivirali e di supporto erogati” si legge nella nota dell'Asl.

