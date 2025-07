Follia a Novara: si arrampicano sulla cupola di San Gaudenzio per un selfie

“Robe da matti” è il commento netto e senza mezzi termini del sindaco di Novara, Alessandro Canelli, di fronte all’episodio accaduto ieri sera ai danni della storica Cupola antonelliana. Due ragazzi, di 17 e 18 anni, si sono intrufolati nella struttura e si sono arrampicati fino alla cima, superando ogni limite di sicurezza, per scattarsi selfie a oltre cento metri di altezza.

L’allarme è stato lanciato da una cittadina che ha notato la scena, permettendo così l’intervento tempestivo della Polizia Locale. I due giovani sono stati fermati e denunciati per l’intrusione e per aver messo a rischio la propria incolumità e quella altrui.

“Ci si chiede cosa abbiano nel cervello questi ragazzi – ha commentato il sindaco Canelli – mettere a rischio la vita per una foto destinata ai social non è solo un gesto irresponsabile, ma dimostra un disprezzo totale per le regole e per la convivenza civile. È soprattutto una grande stupidità.”