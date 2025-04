Gruppo Marazzato a "Maison & Loisir" con il focus sui servizi di bonifica dell'amianto

La fiera Maison & Loisir, rassegna dedicata alla casa ospitata nell’Area Espace Aosta e passata dal 2023 alla cadenza biennale, vede anche in quest’edizione (30 aprile - 4 maggio 2025) la presenza del Gruppo Marazzato tra gli espositori. L’azienda leader nei servizi ambientali, che ha la sua sede legale proprio in Valle, conferma infatti la sua partecipazione, attraverso la sua filiale valdostana, all’ormai affermato “Salone dell’Abitare” che da oltre 10 anni rappresenta un riferimento per pubblico e aziende nelle soluzioni e nei servizi dedicati alla casa e al vivere contemporaneo.

Come già nell’edizione precedente, il focus principale sullo stand del Gruppo Marazzato, al n.89, sarà incentrato sulla bonifica e smaltimento dell’amianto, un servizio che Marazzato Soluzioni Ambientali offre a privati, condomini e imprese.

Il Gruppo Marazzato è altamente specializzato sia nella gestione dei rifiuti industriali per le grandi aree sia negli interventi al dettaglio. Offre da anni un servizio di raccolta, trasporto e messa in sicurezza di piccole quantità di materiale con amianto a prezzi contenuti che si aggiunge al trattamento dei rifiuti speciali, alle bonifiche ambientali, agli spurghi civili e industriali, alle escavazioni a risucchio e alle manutenzioni e ispezioni industriali.

Il Gruppo Marazzato darà visibilità anche al servizio di bonifica dei serbatoi, che si rivolge a tutti coloro che abbiano cambiato sistema di riscaldamento e si ritrovino ora con la necessità di smaltire un serbatoio di gasolio situato nei pressi della propria abitazione. L’azienda è in grado di fornire anche servizi di recupero del serbatoio e all’occorrenza di inertizzazione o conversione.

La presenza alla kermesse vuole sottolineare ancora una volta il profondo legame con il territorio dove l’azienda è nata grazie all’intuizione e all’impegno di Lucillo Marazzato, che proprio in Valle D’Aosta si è trasferito dal Veneto dando il via a un’attività con oltre 70 anni di storia.

Ad Aosta saranno presenti Andrea Sinigaglia, Roberto Iatì, Claudio Vona e tutto il team che opera nella sede di Aosta e che accoglierà il pubblico per tutta la durata della manifestazione.

Per avere maggiori informazioni e richiedere preventivi riguardo la bonifica di amianto e lo smaltimento serbatoi si può visitare il sito privati.gruppomarazzato.com.