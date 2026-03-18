Gruppo San Marco e l’esperienza d’acquisto online per la casa e il giardino

Acquistare prodotti per la casa online richiede oggi qualcosa di più di un semplice catalogo digitale. Chi cerca soluzioni per l’abitare vuole poter consultare informazioni chiare, confrontare prodotti e contare su un servizio affidabile, anche dopo l’ordine. È proprio su questa esperienza complessiva che si sviluppa il modello di Gruppo San Marco, azienda italiana attiva da oltre vent’anni nel settore dell’home living, con un assortimento che annovera piscine, arredo per interni, soluzioni outdoor e sistemi per il comfort domestico.

Un catalogo pensato per la gestione degli spazi domestici

Attraverso il sito ufficiale www.grupposanmarco.eu, il brand mette a disposizione un catalogo ampio, che copre diverse esigenze legate alla gestione degli ambienti domestici. La piattaforma è strutturata per facilitare la navigazione, con schede tecniche dettagliate, immagini in alta definizione e informazioni utili per orientare la scelta.

All’interno dell’offerta trovano spazio numerose categorie dedicate sia agli ambienti interni sia agli spazi outdoor. Per quanto riguarda la casa, comprende mobili funzionali, specchi, complementi e sedute pensati per migliorare l’organizzazione degli ambienti. Le soluzioni proposte puntano su praticità e adattabilità, qualità sempre più richieste nelle abitazioni contemporanee.

Outdoor e giardino: soluzioni per vivere gli spazi esterni

Una parte importante della proposta riguarda anche il giardino e le aree outdoor, sempre più centrali nella vita domestica. Gazebi, salottini da esterno, barbecue e vele ombreggianti permettono di trasformare terrazze e giardini in spazi dedicati al relax e alla convivialità.

All’interno di questa sezione trova spazio anche uno dei segmenti più apprezzati del catalogo: quello dedicato alle piscine. L’offerta comprende diverse tipologie pensate per adattarsi a contesti differenti, tra cui piscine in acciaio fuori terra , modelli interrati e soluzioni dedicate al benessere come le piscine idromassaggio. Questa varietà consente di scegliere la soluzione più adatta alle dimensioni del giardino e alle esigenze della famiglia.

Senza scordare, poi, che la piattaforma propone anche una gamma completa di accessori per la gestione e la manutenzione dell’acqua, tra cui sistemi di filtrazione, coperture protettive e robot pulitori.

Comfort climatico e tecnologie per la casa

L’offerta di Gruppo San Marco include inoltre soluzioni dedicate al comfort climatico domestico. Nel catalogo sono disponibili stufe a pellet, pannelli per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, pompe di calore e caldaie ad alta efficienza, dispositivi pensati per migliorare il benessere della casa durante tutto l’anno e contribuire al contenimento dei consumi energetici.

Logistica, assistenza e rapporto con i clienti

A completare l’esperienza di shopping interviene un sistema logistico strutturato, con spedizioni gestite tramite partner come BRT e FedEx che garantiscono consegne rapide e tracciabili su tutto il territorio nazionale.

Un ruolo importante è svolto anche dal rapporto con i clienti. Il customer care è disponibile per supportare gli utenti sia nella scelta dei prodotti sia nel periodo successivo all’acquisto, offrendo un punto di riferimento in caso di necessità.

Proprio l’attenzione verso il servizio ha contribuito a costruire nel tempo una base di clienti soddisfatti, come dimostrano le oltre 8.400 recensioni certificate su Trusted Shops.

I riconoscimenti nel panorama dell’e-commerce italiano

Il percorso dell’azienda è stato inoltre riconosciuto da diverse classifiche dedicate al commercio digitale. Gruppo San Marco si è inserito al terzo posto nella categoria “Giardinaggio e Piscine” nella graduatoria dei Migliori E-commerce d’Italia 2025/2026, realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza.

Il brand è presente, infine, anche nella selezione “Stelle dell’E-commerce 2024/2025”, pubblicata da Statista insieme a L’Economia del Corriere della Sera.











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