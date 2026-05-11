Da Domodossola a Bologna: il progetto "BEE Cool" di Altair Funeral conquista i Tanexpo Awards FOTO

Dai prati di Domodossola ai Tanexpo Awards di Bologna: le api del progetto "BEE Cool", promosso da Altair Funeral, ne hanno fatta di strada.

Il progetto, nato proprio in Ossola, ha trionfato in occasione di Tanexpo 2026, il più importante evento fieristico italiano dedicato al settore funerario, dove una giuria internazionale ha premiato l’iniziativa della società leader nella cremazione.

"Il progetto prevede l’utilizzo delle api come bioindicatori naturali per valutare l’impatto delle emissioni di un tempio crematorio – commenta Michele Marinello, presidente di Altair Funeral –. Le api sono state impiegate come sentinelle ambientali attraverso l’analisi del miele prodotto nei prati adiacenti al crematorio di Domodossola". Partner del progetto è Fabio Tombesi, titolare dell’apicoltura "Ca’ dul Pin" di Vogogna, scelto da Altair Funeral per sviluppare l’iniziativa.

"Fabio ci ha insegnato ad amare le api, animali meravigliosi e affascinanti, mettendo nel progetto passione ed entusiasmo. Questo prestigioso riconoscimento è anche suo – prosegue Marinello –. Le analisi del miele, effettuate da un laboratorio certificato, hanno evidenziato l’assenza di effetti negativi derivanti dall’attività del crematorio". Il progetto rappresenta un importante contributo per il settore cremazionista e sarà replicato in altre aree d’Italia. L’iniziativa ha inoltre attirato l’interesse di gruppi internazionali intenzionati a esportare "BEE Cool" nei rispettivi Paesi.

"È un successo che ci ha permesso anche di promuovere il nostro territorio grazie a un video emozionale dedicato al progetto e alla nostra Ossola", conclude Marinello. Le api sono oggi considerate tra i più efficaci bioindicatori ambientali: durante la loro attività quotidiana raccolgono nettare, polline e particelle presenti nell’aria, offrendo una fotografia naturale dello stato di salute dell’ecosistema circostante. Proprio per questa capacità di monitorare l’ambiente in modo capillare, vengono sempre più utilizzate in progetti scientifici e di sostenibilità legati al controllo della qualità ambientale.