Elena Stecco: un semestre in Australia con Intercultura

Ha le valigie pronte Elena Stecco, 17 anni studentessa del quarto anno al Liceo scientifico Avogadro di Vercelli, che sabato 1 Febbraio partirà per l’Australia dove trascorrerà un semestre di studio con Intercultura.

E’ da quasi un anno che attende questo momento (risultando vincitrice del concorso nell’ inverno del 2024) che finalmente è arrivato e non le resta che dare l’ultimo abbraccio alla famiglia ed agli amici per volare verso sud ed atterrare quasi un giorno dopo in Tasmania, isola al largo della costa meridionale dell’Australia ex colonia britannica un tempo famosa per i suoi severi penitenziari ma oggi ricca di parchi e riserve naturali.

Elena, che sarà ospitata presso una famiglia di Launceston (città di 70 mila abitanti a 200 km dalla capitale Hobart) insieme ad una coetanea argentina, è sempre stata molto determinata sulla scelta di un programma di Intercultura –non tanto per seguire le orme del fratello Alessandro che trascorse un anno in Svezia o della sorella Matilde che andò invece in Danimarca, ma sorprendendo la famiglia e i volontari del Centro locale nella scelta del continente australe, così lontano e diverso da tutto.

Come sa bene anche Edoardo Daffara, il ragazzo di Varallo che sta completando il semestre scolastico a Johannesburg, Sudafrica. Ragazzi coraggiosi e maturi che torneranno a casa con un bagaglio importante di esperienza.

Intanto sabato scorso è arrivata a Vercelli Fien, deliziosa ragazza belga diciassettenne che verrà ospitata da una famiglia di Stroppiana fino alla fine dell’anno scolastico in corso, frequentando il Liceo linguistico. A tal proposito, Intercultura è sempre alla ricerca di famiglie ospitanti per gli studenti stranieri che chiedono di trascorrere in Italia un periodo di studio: non occorrono requisiti particolari, oltre al piacere della accoglienza. Gli interessati potranno ricevere informazione sui programmi sul sito intercultura.it/famiglie.